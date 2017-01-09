Россияне в знак протеста могут отказаться от участия в «Дакаре» В эти дни в Асунсьоне проходит традиционное ралли «Дакар», и тревожные новости доходят из парагвайской столицы: гендиректор российской команды «КамАЗ-мастер» Сергей Когогин пожаловался, что организаторы пытаются исключить российских участников из числа лидеров в зачете грузовиков. Для этого они в очередной раз меняют техрегламент: с 2019 года автомобили в классе грузовиков смогут использовать только 13-литровые моторы, тогда как отечественные "КамАЗы" оснащены 16-литровыми двигателями. Елена Мильчановска

США ввели санкции против Бастрыкина Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти россиян, включая главу СК РФ Александра Бастрыкина, предпринимателей Александра Лугового, Дмитрия Ковтуна и др. Санкции вводятся на основании принятого ранее "Акта Магнитского". MK.RU

Интрига первой встречи Путина и Трампа грозит затянуться на полгода Владимир Путин и Дональд Трамп, несмотря на обоюдное желание поскорее заняться восстановлением российско-американских отношений, не планируют встречаться до 20 января. На инаугурации 45-го президента США Россию по сложившейся традиции будет представлять посол, после чего, по словам Дмитрия Пескова, начнется «тщательная и аккуратная подготовка» контакта на высшем уровне. Чтобы такой контакт состоялся в ближайшее время, Москве и Вашингтону необходимо срочно найти повод. Елена Егорова

Осадить чеченского "Лорда" может только Путин фото Григорий Шведов собирается подать в суд на спикера парламента Чечни Магомеда Даудова за его пост в Инстаграме, посвященный собаке по кличке Швед. Эксперты «МК» полагают, что связать заявление Даудова с оскорблением личности журналиста будет затруднительно. Но молчать по этому поводу все равно не стоит, так как в будущем места для шуток может не остаться. Артур Аваков