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Александр Панайотов решился раскрыть закулисные тайны шоу «Голос» Никто не ожидал, что, внезапно появившись на горизонте после длительного затишья, Александр Панайотов устроит настоящую бурю, да не в стакане воды, а на большой сцене, обзаведется мощным фан-клубом и попадет под надежное продюсерское крыло Григория Лепса, хоть и не получив первое место в шоу «Голос». Артур Гаспарян

Киев потребовал своего присутствия на переговорах Путина с Трампом Киев должен иметь право голоса на всех переговорах между Россией и США, если они касаются вопроса перемирия в Донбассе. Украинские власти опасаются, что Дональд Трамп попросту проигнорирует их интересы. Егор Гаврилов

Научно доказано, что кошки еще умнее, чем кажутся фото В отличие от собак, кошки не слишком поддаются дрессировке и значительно реже ведут себя так, как хотел бы от них хозяин. Одни склонны считать, что тем самым кошки демонстрируют свою независимость, в то время как другие предполагают, что собаки попросту умнее. Ответить на вопрос, какое из этих объяснений является верным, попытались ученые из Японии, представляющие Киотский университет. Дмитрий Ерусалимский

Кремль: Трамп не советовался с РФ насчет зон безопасности в Сирии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал властям США просчитать возможные последствия от создания "зон безопасности" в Сирии. Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил, что намерен создать такие зоны в арабской республике для решения проблемы беженцев. Анастасия Власова