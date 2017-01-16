Песков прокомментировал предложение Трампа по сокращению ядерного воооружения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент не ведется. Таким образом он прокомментировал предложение избранного президента США Дональда Трампа подписать двустороннее соглашение о сокращении ядерного арсенала в обмен на отмену антироссийских санкций.
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15 января «широкая общественность» проигнорировала очередную годовщину знакового события из обоймы «борьбы с кровавым режЫмом»: годовщина номинации Pussy Riot музыкальную награду NME Awards в категориях «Герой года» и «Музыкальный момент года» (освобождение участниц) в целом не отмечена. А ведь пару лет назад казалось, что девицы стали отменными ньюсмейкерами:
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Сделать движение сегвеев и гироскутеров на улицах столицы более упорядоченным намерены депутаты Мосгордумы. В ближайшее время они определят, где могут ездить эти транспортные средства, упоминания которых пока даже нет в ПДД. Возможно, их пустят на велодорожки.
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Если где все и знают о петухе, так это, конечно, в подмосковном ВНИИ птицеводства, главном отечественном штабе по развитию и процветанию отрасли. «МК» побеседовал о символе 2017 года с руководителем экспериментального хозяйства этого научного учреждения Дмитрием Аншаковым.
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Историю России за ее пределами многие познают через книги. В учебниках ряда стран — Толстой, Достоевский, Чехов... Но как передать обаяние русской литературы в эпоху Интернета? Московские собиратели Алексей и Сергей Венгеровы решили сделать это, издав на основе своей библиотеки серию томов (уже их выпущено 12) в жанре «Библиохроника». Выглядит это так: десятки сюжетов и зрелищных иллюстраций рассказывают историю нашей страны через опубликованные в ней книги.
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