Поиграть в «войнушку»: ужесточение границы связано со странной политикой Белоруссии Россия начала в срочном порядке оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Согласно приказу, который отдал глава ФСБ России Александр Бортников, режим пограничной зоны установят в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Он вступит в силу 7 февраля. Любовь Кулябко

Агент об аресте офицеров ФСБ: предателей ловили на американские магнитофоны Получила неожиданное продолжение история с арестом лидера «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и нескольких сотрудников ФСБ, обвиненных в госизмене. Пресс-секретарь президента заявил, что аресты никак не связаны с заявлениями Вашингтона о якобы имевших место хакерских атаках со стороны России. И что Россия по-прежнему отрицает причастность к каким-либо хакерским атакам. И подтвердил, что президенту скорее всего доложили о ситуации с «Шалтай-Болтаем» и обвиняемыми в госизмене сотрудниками. Елена Мильчановска

Разжалобить Трампа: «обстрелянный» над Черным морем самолет летел «вверх ногами» Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что Россия обстреляла украинский транспортный самолет над Черным морем. По словам Полторака, огонь велся со стороны контролируемых буровых вышек. Любовь Кулябко

ЦБ грозит поднять курс доллара до 70 рублей С февраля Банк России с подачи Минфина начинает масштабную скупку валюты на внутреннем рынке. Цель этих интервенций, как следует из минфиновских утечек, — уронить курс рубля на 10%, чтобы заштопать дыры в федеральном бюджете. Пока паники на биржах и у обменников нет. Но факт остается фактом: плановая девальвация объявлена. Поэтому не исключено, что валютный ажиотаж — дело ближайшего времени, ведь действия ЦБ могут подкинуть доллар с нынешних 60 до 70 рублей. Николай Макеев

Инна Деготькова

В США истребитель выпустил ракету по собственной базе В США во время учений в Нью-Мексико на авиабазе были подняты в небо два многофункциональных лёгких истребителя F-16 Fighting Falcon. По ошибке один из них выпустил ракету по собственной базе. В результате погиб один военнослужащий, а другой был ранен и доставлен в госпиталь. MK.RU