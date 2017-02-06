Вице-президент США назвал условия снятия антироссийских санкций Если сотрудничество США и России в борьбе против ИГ будет успешно, то Дональд Трамп найдет возможность начать отношения двух стран с чистого листа. Такой ответ дал вице-президент США Майк Пенс в интервью журналистам ABC на вопрос о возможности снятия санкций с России. Арсений Томин

Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина "убийцей" видео Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканулу Fox News, в ходе которого зашел разговор о России. Трамп отметил, что не знает, сможет ли поладить с российским президентом Владимиром Путиным, но считает, что с Россией лучше дружить. Также он осадил телеведущего, выступившего с критикой России, заявив, что США тоже трудно назвать безупречной страной в моральном плане. Остап Жуков

Особенности национальной болезни: почему русским противопоказано молоко фото Существует ли ген, отвечающий за национальность? «Нет, — скажет вам любой генетик, — никаких конкретных генов русского, армянина или китайца не существует». Когда мы говорим об особенностях внешности, языка и других признаках, отличающих нас друг от друга, можно говорить только о совокупности многих генов. Зато, например, существуют заболевания, в большей степени характерные для определенных народностей. Наталья Веденеева

Голубой огонек президентской гонки: вызов Путину бросили Явлинский и Жириновский Опять Киркоров и Петросян: дети плакали и давились соком, но продолжали смотреть «голубой огонек». Перефразируя Сталина: других артистов у меня для вас нет. Не прошло и пяти лет с момента прошлых выборов Путина, как начинается новое шоу под названием «президентская гонка». В теории сюжет должен быть закручен лихо, на практике — артисты в этом шоу прежние, только немножко побитые молью. Михаил Зубов

Скатиться и не умереть: гибель ребенка на горке могли предотвратить Снежную горку у садового товарищества «Купавна» в Ногинском районе Подмосковья до недавнего времени местные жители называли «крутые виражи». От спусков на ледянках и тюбингах у катающихся захватывало дух. Причем все больше от восторга. Но в субботу этот склон окрестили «смертельной высотой». 4 февраля примерно в 16.00 здесь произошла непоправимая трагедия. «Ватрушка», на которой съезжали отец и сын, перевернулась, ребенка отбросило к дереву, и от удара о ствол 7-летний малыш скончался на месте. Светлана Осипова

Ирина Селиверстова