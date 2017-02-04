Учительница, уволенная за секс с учеником, просит вернуть любовные подарки Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален... Ирина Боброва

Навальный объяснил, почему сможет участвовать в выборах вопреки приговору «Кировлеса» Ленинский районный суд Кирова завершил повторное рассмотрение дела «Кировлеса». Прокуратура сочла оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными. Защита требует их оправдать. Теперь слово за судьей: решение будет оглашено 8 февраля. Валерия Маркова

Как спастись от собак-убийц: эксперты комментируют трагедию в Москве Жуткой смертью погибла в четверг вдова известного в прошлом диктора советского радио, переводчика Кирилла (Карла) Ваца. Валерию Игоревну растерзали собаки. Ужасно в этой истории и то, что погибла пожилая женщина в самом центре Москвы, чуть ли не на глазах у того, кто за этими собаками следил. Таисия Афанасьева

Елена Васильченко

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