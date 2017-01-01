cрочная новость Самолет Республики Корея по ошибке сбросил несколько ракет и мин В Дагестане ликвидированы двое боевиков Террорист, утроивший бойню в Стамбуле, мог переодеться в клубе и сбежать Запрет на продажу пива в пластике вступает в силу в РФ Власти Украины в два раза повысили минимальную зарплату
Новый год 2017

Как изменятся российские законы с Нового года: новшества по полочкам фото

Государство ежегодно дарит россиянам подарки в виде вступающих в силу с 1 января и сразу после него новых законов и постановлений, новых правил и запретов. По традиции мы решили в них покопаться. Сразу предупреждаем: подарков, делающих сказку былью, не нашлось. Но потенциально полезные вроде имеются. А есть и такие, что выбросил бы, не задумываясь, но с законами так не получится. Значит, придётся привыкать.

Марина Озерова

Только в «МК»

Все говорят

5
 Греческого посла в Рио-де-Жанейро убили жена и ее любовник фото
16
 Захарова ответила на реакцию Госдепа по дипломатам: так бы сразу
49
 Тема: Санкции
Западные СМИ назвали забавным "троллинг" Обамы посольством РФ из-за санкций
ещё

Политика

перейти на сайт

АвтоВзгляд

ещё видео

Видео

02:39
Как рассчитать с алкоголем и не испортить себе Новый Год
все авторы

Авторы

ещё

Экономика

перейти на сайт

WomanHit.ru

перейти на сайт

Здоров.Онлайн

все блоги

Блоги

Тема крушения самолёта потихоньку уходит с первых полос, но поиски продолжаются — дознаватели, скорее всего, ищут формулировку, которая убедит российскую общественность в том, что пилот в очередной раз "перепутал педали и вместо газа нажал на тормоз".

ещё

Происшествия

все авторы

Авторы

ещё

Фоторепортажи

ещё

Общество

перейти на сайт

Охотники.ру

  • Необходимо знать!

    Необходимо знать!

    В настоящее время охота часто сводится к тому, чтобы без особых трудов добраться на машине, лодке или...

  • Ловля плотвы с насадкой

    Ловля плотвы с насадкой

    Когда количество безрезультатных подсечек становится слишком большим, рыболову необходимо либо корректировать...

  • Интересные зайцы

    Интересные зайцы

    Через пару минут я чуть не наступил на зайца: он лежал в густой траве, совершенно невидимый. Придя домой,...

все карикатуры

Карикатуры Алексея Меринова

ещё

Москва

Снегурочку отказались пускать в Мавзолей Ленина из-за кокошника
6
Снегурочку отказались пускать в Мавзолей Ленина из-за кокошника фото

В канун Нового года по столице прополз слух, что простому народу возбраняется гулять по городу в карнавальных костюмах. И что национальные русские кокошники под запретом. Неужели правда? И вот морозным солнечным утром журналистка «МК», переодетая в Снегурочку, с ярким и красивым кокошником на голове вышла погулять в самом сердце нашей Родины, на Красной площади. Оказалось, показавшиеся нелепыми слухи не лишены оснований...
Дина Карпицкая

ещё

Подмосковье

Петушинцы, петуховцы, петухинцы: как существуют жители
1
Петушинцы, петуховцы, петухинцы: как существуют жители "деревень года" фото видео

Чем ближе новый 2017-й, тем актуальнее «петушиная» тема: как-никак год Огненного Петуха грядет.
Александр Добровольский

все регионы

МК в регионах

Захар Прилепин:
6
Захар Прилепин: "Куда едем?"

Человек не должен всё время огорчаться, человеку нужно время для праздника. Недаром и Господь сказал нам: «Радуйтесь!» Но меня всё равно не покидает ощущение какого-то разлома в нашем национальном сознании.

Захар Прилепин
ещё

Культура

ещё

Наука

ещё

Спорт

все авторы

Авторы

Новости

Последние новости России и мира. На сайте "MK" вы найдете самые свежие новости политики, экономики, общества, культуры, науки, спорта, информацию о происшествиях.

«Московский комсомолец» - это репортажи и комментарии, аналитика и прогнозы экспертов, интервью и публицистика, эксклюзивные сведения, а также актуальные фото и видео.

Журналисты MK.RU - команда, которая всегда в центре событий. Освещаем ярко!