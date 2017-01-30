Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора. Инна Васейкина

Ученые бьют тревогу: российское зерно поражено смертельно опасным грибом фото Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) бьют тревогу: в нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация с зерном, почти все оно заражено опасным грибом фузариозом. Это очень серьезное заболевание растений, которое снижает качество зерна до фуражного, уменьшает всхожесть семян, но главное — при нем выделяются опасные для человека микотоксины. Екатерина Пичугина

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей разрушающей Америку" Самая продаваемая певица всех времен американка Рианна очень эмоционально отреагировала на указы президента США Дональда Трампа о беженцах мигрантах. Фактически она сравнила Трампа с "аморальной свиньей". 28-летняя актриса и певица сама переехала в США 12 лет назад, родившись в Барбадосе. Возможно именно поэтому инициативы нового американского президента задели ее за живое. Михаил Верный

После гибели учредителя Soho Rooms у его подруги случился припадок фото Известный диджей и один из учредителей ночного клуба Soho Rooms 41-летний Сергей Ткаченко выпал из окна элитного дома на Шмитовском проезде после ссоры с девушкой. Станислав Юрьев

Поколение на выезд: молодые россияне ищут возможность свалить на Запад Хорошо быть молодым...Если не нравится в одном месте — легко собрался и уехал в другое. Без стариковских опасений, сомнений и волнений. Есть силы справляться с переездами, которые, как известно, приравниваются к пожарам в пропорции 3:1. (Наверное, эту поговорку придумали пожилые люди.) Шустро работает соображалка — можно овладеть новой профессией, повысить образовательный уровень, выучить новый язык. Хватает энергии, любознательности и коммуникабельности — через пяток лет эта среда станет родной Илья Бараникас