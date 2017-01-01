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Как изменятся российские законы с Нового года: новшества по полочкам фото
Государство ежегодно дарит россиянам подарки в виде вступающих в силу с 1 января и сразу после него новых законов и постановлений, новых правил и запретов. По традиции мы решили в них покопаться. Сразу предупреждаем: подарков, делающих сказку былью, не нашлось. Но потенциально полезные вроде имеются. А есть и такие, что выбросил бы, не задумываясь, но с законами так не получится. Значит, придётся привыкать.
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Санкции
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Оказалось, показавшиеся нелепыми слухи не лишены оснований...
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