Как изменятся российские законы с Нового года: новшества по полочкам фото Государство ежегодно дарит россиянам подарки в виде вступающих в силу с 1 января и сразу после него новых законов и постановлений, новых правил и запретов. По традиции мы решили в них покопаться. Сразу предупреждаем: подарков, делающих сказку былью, не нашлось. Но потенциально полезные вроде имеются. А есть и такие, что выбросил бы, не задумываясь, но с законами так не получится. Значит, придётся привыкать. Марина Озерова

Путин в новогоднем обращении-2017 рассказал, как стать волшебником На Камчатке и Сахалине уже встретили новый 2017 год. Там по ТВ было показано обращение президента России Владимира Путина. Российский лидер, в частности, рассказал как в эту новогоднюю ночь статью волшебником. MK.RU

Расула Мирзаева прооперировали после стрельбы в Москве Бойца ММА Расула Мирзаева прооперировали в московской больнице. Ранее сообщалось, что его расстреляли возле подъезда трое неизвестных. Они также нанесли спортсмену несколько ударов битой. При этом активное сопротивление бойца, возможно, спасло ему жизнь, так как не выдержав его натиска нападавшие сбежали. Сейчас полиция их разыскивает. Арсений Томин

Путин довел Пескова до "суицидального" состояния Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об одном эпизоде общения с Владимиром Путиным, когда находился в "суицидальном" состоянии. Оказалось, что глава государства поймал своего помощника спящим во время Послания Федеральному Собранию. Остап Жуков

Трамп: русские обыграли CNN и NBC "как дураков" Избранный президент США Дональд Трамп с издевкой прокомментировал освещение рядом ведущих американских СМИ ситуации вокруг новых санкций против России и ответа Москвы. Михаил Верный

Опубликовано видео страданий Карлсена на церемонии награждения ЧМ по блицу В Сети появилось видео с церемония награждения ЧМ по блицу, в котором победу одержал российской шахматист Сергей Карякин. Чемпион мира Магнус Карлсен также участвовал в этом турнире, но на этот раз одолеть россиянина не смог и занял второе место. Телекамера запечатлела, как раздосадованный норвежец с гримасой боли махнул рукой и досрочно покинул церемонию. MK.RU