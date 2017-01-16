18 января астероид Веста окажется наиболее ярким за весь 2017 год, и если небо в эту ночь окажется безоблачным, жители Москвы и Московской области смогут увидеть его невооруженным глазом. Естественно, для этого следует выбрать не слишком освещённую городскими огнями точку наблюдения.

17 января объявлено в Кыргызстане днем траура. Страна оплакивает жертвы авиакатастрофы возле аэропорта Манас. 37 погибших, и лишь четверо находились в самолете. Большая же часть погибла на земле, в собственных домах. 12 жертв — дети. Грузовой «Боинг 747-400» обрушился на поселок Дача-Суу кооператива «Авиатор» в 7.31 утра. Многие еще спали, кто-то собирался на работу, кто-то в школу...

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью западным СМИ предположил возможность «размена» с Россией: санкции с РФ могут снять в обмен на сокращение ядерных вооружений. Реальность подобного сценария мы обсудили с экспертом.

В преддверии Давосского форума, где с 17 по 20 января мировая элита обсудит перспективы глобального развития на год вперед, мы обратились к известному экономисту Сергею Гуриеву, в 2013 году эмигрировавшему из страны и занимающему ныне пост главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), с просьбой поделиться собственными прогнозами развития экономики в мире и России.

Появились жуткие подробности первых минут после падения грузового «Боинга» в дачном поселке возле киргизского аэропорта Манас. Ранее уже сообщалось, что один из пилотов после катастрофы какое-то время был жив. Но, как оказалось, он еще и самостоятельно выбрался из-под обломков.

Вокруг Петра Павленского разгорелся очередной скандал. Против акциониста и его соратницы Оксаны Шалыгиной главк СК по Москве проводит доследственную проверку по двум статьям, одна из которых 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Заявление об изнасиловании написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Супруги не дождались хода дела и уехали с детьми во Францию, где просят политического убежища. Мы дозвонились Петру Павленскому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент не ведется. Таким образом он прокомментировал предложение избранного президента США Дональда Трампа подписать двустороннее соглашение о сокращении ядерного арсенала в обмен на отмену антироссийских санкций.

ОАО «РЖД» потратит на пиар в ближайшие три года чуть менее миллиарда рублей. Совокупные расходы на эти цели составят более 932 миллионов. Информация о соответствующей закупке размещена на сайте компании.

Автомобиль марки Toyota Rav-4, принадлежащий старшему старшему преподавателю кафедры Академии Генеральной прокуратуры РФ Юрию Кунашеву, сжег злоумышленник в ночь на 15 января в Западном округе столицы. Стражи порядка не исключают, что таким образом мужчине мог отомстить один из студентов, недовольный ходом сдачи сессии.

Фоторепортажи

Если судить по публикациям о самозарядных патронах, то теперь все вертится вокруг себестоимости такого...

Часто проходит дискуссия о том, какой полуавтомат лучше. Каждый иприводит свои обоснованные доводы в...

За судьбой найденного Матвея-Егора из подмосковного Дедовска следит вся страна. Дело ребенка взяли под контроль члены общественной палаты РФ, органы опеки, сотрудники Министерства здравоохранения и образования Мособласти. Мы связались с челном Общественной палаты Анатолием Кучереной, которому довелось пообщаться с 2-летним Егором и с людьми, которые его воспитывали.

Карикатуры Алексея Меринова

Москва

Пешеходы раскритиковали идею пустить сегвеи на велодорожки Сделать движение сегвеев и гироскутеров на улицах столицы более упорядоченным намерены депутаты Мосгордумы. В ближайшее время они определят, где могут ездить эти транспортные средства, упоминания которых пока даже нет в ПДД. Возможно, их пустят на велодорожки.

Екатерина Степанова

"Бабушка звонит по скайпу": российские пенсионеры сильно изменились Российская культура не может похвастаться щадящим отношением к возрасту, причем к любому. Если даже незабвенные клубы «для тех, кому за тридцать» еще не ушли из сознания и лексикона наших соотечественников, то уж для перешагнувших рубеж в 50–60 лет москвичей ситуация неутешительная: если верить народной молве, человек, забравший трудовую книжку из отдела кадров, может выбрать для себя лишь один из двух возможных сценариев: пригляд за внуками или сериалы запоем...

Дарья Тюкова

Хоккей на метлах и санки с тюнингом: самые экзотические зимние развлечения москвичей фото Вслед за холодами пришли снегопады: московская зима продолжает демонстрировать все свои возможности. Тысячи единиц снегоуборочной техники продолжают вести борьбу со стихией, но, как всегда, с переменным успехом. Так что пешеходы продолжат топтать тропки в сугробах, автомобилисты — стоять в снежных пробках, а пассажиры в аэропортах ожидать вылета задержанных рейсов. Снег будет падать всю следующую неделю, а температура — плясать около нуля.

Любовь Кулябко

Дарья Тюкова

Погода в Москве в январе обещает дождливое лето Обходить стороной рекламные щиты и не парковаться под деревьями советуют москвичам в ближайшие дни синоптики. Если снег не прекратится, то в связи с грядущим потеплением воздуха на всех конструкциях, электропроводах и деревьях могут налипнуть килограммы мокрого снега, грозящие привести к их утяжелению и обрушению.

Наталья Веденеева