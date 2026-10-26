Александра Вселенная
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Есть города, где музыку просто слушают. А есть Петербург — здесь ее еще и переживают. Возможно, поэтому встречи Нины Шацкой с петербургской публикой всегда имеют особую интонацию. 8 сентября заслуженная артистка России Нина Шацкая выйдет на сцену концертного зала «Колизей» — красивого исторического пространства в самом центре Петербурга, на Невском проспекте, всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Маяковская». И это будет не просто очередной концерт в гастрольном графике певицы.
22 апреля принимает поздравления с большим юбилеем дива русского романса, настоящая колдунья из мира сценического пространства, уникальная певица, чей голос знают от Калининграда до Чукотки, во многих странах за рубежом, заслуженная артистка России Нина Шацкая.
22 апреля свой юбилей отметит дива русского романса, обладательница государственного ордена «За заслуги в культуре и искусстве», заслуженная артистка России Нина Шацкая. Накануне, 21 апреля, в самом сердце столицы, в Театре мюзикла, состоится большой юбилейный сольный концерт «Вива Дива!» в сопровождении Центрального концертного оркестра Министерства внутренних дел Российской Федерации под управлением народного артиста России Феликса Арановского.
Музыкально-литературный спектакль «Память о солнце», с которым уже много лет выступает актриса Ольга Кабо вместе с певицей Ниной Шацкой, покажут 28 марта в Дипломатическом зале Кремлёвского дворца. Более 10 лет назад появилась идея проекта после знакомства и общения Кабо с Шацкой на фестивалях. Обеих вдохновляла поэзия Анны Ахматовой, что привело к обоюдному желанию создать совместную работу.
«После закрытия занавеса к нам подошла женщина со слезами на глазах, представилась... Мы замерли»: делится трепетными воспоминаниями Ольга Кабо о встречах — подарках судьбы на ее с Ниной Шацкой спектаклях. Кабо и Шацкая — заслуженные артистки России, более 10 лет успешно выступают в тандеме с музыкально-литературными спектаклями на произведения представителей Серебряного века.