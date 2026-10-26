Песни без границ: Нина Шацкая готовит встречу с петербуржцами в «Колизее»

Есть города, где музыку просто слушают. А есть Петербург — здесь ее еще и переживают. Возможно, по­этому встречи Нины Шацкой с петербургской публикой все­гда имеют особую интонацию. 8 сентября заслуженная артистка России Нина Шацкая выйдет на сцену концертного зала «Колизей» — красивого исторического пространства в самом центре Петербурга, на Невском проспекте, всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Маяковская». И это будет не просто очередной концерт в гастрольном графике певицы.