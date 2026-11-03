Денег на рекламу не осталось: режиссер потратил миллионы на фильм и вышел на улицу умолять людей его посмотреть

В городе Сиань, Китай, режиссер Гао Сяовэй придумал необычный способ привлечь зрителей на премьеру своей картины. Не имея денег на рекламу, мужчина лично вышел на улицу с плакатом «Быть замеченным» и стал просить прохожих обратить внимание на его фильм. История быстро разлетелась по соцсетям и попала в число самых обсуждаемых тем на платформе Weibo, сообщает Red Star Nеws.