Александр Кашков
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В индийском штате Раджастхан восемь человек погибли и еще пятеро пострадали во врeмя строительства дороги к храму. Об этом пишет The Indian Express.
В США в штате Южная Каролина 28-летняя Сара Вуд получила тяжелую травму лица после неожиданного укуса собственной собаки всего за несколько недель до родов. Об этом пишет издание Need To Know.
В Лондоне юных актеров нового сериала о Гарри Поттере исключили из программы торжественного включения рождественской иллюминации на знаменитой Оксфорд-стрит. Как сообщает The Sun, организаторы опасаются возможных протестов и беспорядков, которые могут поставить под угрозу безопасность детей.
В штате Тамилнад, Индия, семейный конфликт закончился убийством 21-летнего студента. По версии полиции, с молодым человеком расправился отец 12-летней школьницы, узнавший о его отношениях с дочерью. Трагедия произошла вечером 1 ноября в округе Перамбалур. Об инциденте пишет The Times of India.
Предполагаемые контакты президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским лидером Владимиром Путиным могут свидетельствовать об ослаблении влияния главы европейской дипломатии Каи Каллас. Такую оценку представило итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Около 45% случаев деменции можно потенциально предотвратить или отсрочить, если вовремя изменить образ жизни и устранить основные факторы риска. Об этом рассказал профессор Монреальского университета Луи Берер в интервью The Conversation.
На популярном пляже Нолл-Бич в британском графстве Дорсет обнаружили необычную и потенциально смертельно опасную находку. Местный любитель подводного плавания Оуэн Бути заметил на песке странный предмет, который сначала принял за пластиковый пакет или буй. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что волны выбросили на берег редкого для этих мест иглобрюха, пишет People.
В Таиланде попытка спасти незнакомых людей обернулась трагедией для сотрудницы больницы. Помощница медсестры Канократ Йоттивонг погибла под колесами пикапа после того, как остановилась на оживленной автомагистрали, чтобы оказать помощь пострадавшим в конфликте двух враждующих групп. Об этом сообщает The Thaiger.
Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид, настоящее имя которой Елизавета Шабашова, рассказала о неприятном происшествии в Лос-Анджелесе. Во врeмя поездки по городу девушка столкнулась с агрессивным бездомным мужчиной, который устроил ей необычную месть. Подробностями случившегося она поделилась в видео на YouTube.
Кожура тропического фрукта жаботикаба, произрастающего в Бразилии, может положительно влиять на кишечную микрофлору. К такому выводу пришли исследователи, изучившие взаимодeйствие растительного экстракта с бактериями кишечника. Результаты научной работы опубликованы в журнале Food & Function.
В индийском штате Джаркханд 30-летний мужчина устроил жестокую расправу над супругой и ее матерью после семейного конфликта. Трагедия произошла в округе Ранчи, куда подозреваемый приехал навестить родственников жены. Об этом пишет Rediff со ссылкой на местные правоохранительные органы.
В городе Сиань, Китай, режиссер Гао Сяовэй придумал необычный способ привлечь зрителей на премьеру своей картины. Не имея денег на рекламу, мужчина лично вышел на улицу с плакатом «Быть замеченным» и стал просить прохожих обратить внимание на его фильм. История быстро разлетелась по соцсетям и попала в число самых обсуждаемых тем на платформе Weibo, сообщает Red Star Nеws.
Американский астронавт Уинстон Скотт, дважды побывавший на орбите в 1990-х годах, выразил уверенность, что человечество не является единственной разумной цивилизацией во Вселенной. В беседе с Daily Star бывший сотрудник NASA oбъяснил свою позицию огромным количеством планет, на которых теоретически могла зародиться жизнь.
Популярная японская фотомодель Ямада, известная под прозвищем «Сверхновая эпохи Рэйва», призналась, что до начала успешной карьеры целый год была бездомной. Об этом пишет Tokyo Reporter. Девушка рассказала, что еще подростком бросила школу, ушла из родительского дома и оказалась вынуждена самостоятельно бороться за выживание.
Российский певец Дмитрий Маликов поделился забавной историей из своей молодости, когда участие в новогодней телепрограмме едва не обернулось для него серьезным конфузом. Неожиданный эпизод со съемок «Голубого огонька» 1988 года артист вспомнил в шоу «Музлофт» Стаса Ярушина.
В китайском городе Чанчжоу 10-летняя школьница по имени Цзянцзян удивила окружающих своим необычайно высоким ростом. Девочка уже достигла 182 сантиметров и практически сравнялась по росту с собственным отцом. Об этом сообщает Sohu.
В Гане 29-летний автомеханик оказался под стражей после приобретения телевизора с необычной историей. Как выяснилось, 50-дюймовую технику марки TCL похитили из гробницы умершего местного вождя на кладбище Нвасе неподалеку от города Асанте-Мампонг. Об этом сообщает портал GhanaWeb.
В штате Мичиган, США, служебная овчарка по кличке Рокко угодила в ветеринарную клинику после необычного обеда. Полицейский пес проглотил несколько декоративных камней, пропитанных мясным бульоном, из-за чего ему потребовалась срочная операция. Об этом сообщает New York Post.
Энергетические напитки и спортивные добавки с высоким содержанием стимуляторов могут быть связаны с серьезными нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. К такому предварительному выводу пришли специалисты Университета Вирджинии, представившие результаты исследования на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).
Известная британская телеведущая Элисон Хэммонд выступила в защиту своих отношений с молодым возлюбленным. 51-летняя знаменитость заявила, что разница в возрасте не мешает личному счастью, и призвала окружающих перестать обсуждать ее роман с 29-летним мужчиной. Об этом сообщает People.
Шведский производитель мебели AJ Products прекратил сотрудничество с Международной федерацией хоккея (IIHF) после решения о возвращении российских сборных на международную арену. Об этом агентству Reuters сообщил генеральный директор компании Дэвид Брэй.
В американском городе Гонолулу, штат, Гавайи, местные жители предотвратили похищение 24-летней девушки, которую неизвестный мужчина пытался силой увезти на автомобиле. Инцидент произошел 26 октября возле жилого комплекса, сообщает New York Post.
Испанский пульмонолог и специалист по нарушениям сна Хоакин Дуран oбъяснил, сколько часов необходимо спать ночью, чтобы организм успевал восстановить силы. Как сообщает El Confidencial, универсальной нормы для всех людей не существует, однако специалисты ориентируются на определенные физиологические закономерности.
Американская певица Бритни Спирс выступила с откровенными признаниями о непростых отношениях с родственниками. На своей странице в соцсетях поп-звезда пожаловалась на поведение младшей сестры Джейми Линн и бывшего мужа Кевина Федерлайна, обвинив их в несправедливом обращении.
Лидер партии «Латвия на первом месте», бывший вице-мэр Риги Айнарс Шлесерс выступил с тревожным прогнозом относительно будущего рeспублики. Политик сравнил положение страны с терпящим бедствие «Титаником», сообщает латвийский портал LSM.
Во французском интернете стремительно распространяется сатирический музыкальный клип, созданный с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Авторы видео в ироничной форме обыграли тему предполагаемого вмешательства России во внутренние дела Франции. Ролик опубликован на YouTube.
В Австралии обычная рыбалка превратила 26-летнего Мэттью Мориса в миллионера. Молодой человек вместе с младшим братом отправился на водоём Корробори-Биллабонг неподалёку от Дарвина, где поймал 80-сантиметрового баррамунди с ярко-красной меткой. Именно такая рыба приносит главный приз ежегодного конкурса Million Dollar Fish — миллион австралийских долларов (около 57 млн рублей), сообщает ABC Nеws.
В Великобритании в возрасте 83 лет скончался актёр Джон Лисон, прославившийся благодаря озвучиванию робопса K9 — одного из самых любимых персонажей культового научно-фантастического сериала «Доктор Кто». О смерти артиста после продолжительной болезни сообщила его семья, пишет The Sun.
В Великобритании пожилая супружеская пара ушла из жизни с разницей всего в 33 часа, спустя несколько недель после празднования 53-й годовщины свадьбы. Даг и Джин Сибридж из города Бертон-апон-Трент прожили вместе более полувека. Их трогательную историю рассказало издание Need To Know.
Принято считать, что кости у животных всегда белые, однако в прирoде встречаются удивительные исключения. У некоторых существ скелет окрашен в фиолетовый, зелёный или чёрный цвет, а у других способен светиться под ультрафиолетом. Как сообщает Discover Wildlife, столь необычные особенности oбъясняются питанием, генетическими мутациями и специфическими процессами в организме.