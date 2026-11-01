Александр Вышеславский
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В подмосковном Краснозаводске произошёл пожар, в результате которого полностью сгорел легковой автомобиль. Инцидент случился на улице 1-Мая.
Обновленная школа № 3 в Лобне, открывшаяся после капитального ремонта 1 сентября, получила пополнение для своего зимнего сада. К озеленению оранжереи присоединились родители учеников и глава города Анна Кротова.
Жители Павлово-Посадского округа заметили дым в километре от села Казанское и не прошли мимо — позвонили в 112. Сигнал тут же ушёл в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса.
Следователи МУ МВД России «Балашихинское» начали уголовное производство по факту аварии на 27-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», унесшей жизнь человека. Как уточнили в управлении МВД по Московской области, речь идет о преступлении, квалифицированном по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть
К 11 часам утра 1 ноября в Москве воздух прогрелся до +7°, тогда как всего в 50 километрах к северу, в Дмитрове, термометры показывают лишь +2°. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Жителей и гостей поселка Шатурторф предупреждают о временных ограничениях на железнодорожном переезде. По информации, предоставленной РЖД, движение автотранспорта через переезд будет затруднено в начале ноября.
Очередная коммунальная авария омрачила обстановку в историческом центре Сергиева Посада. По сообщению очевидца, на повороте с проспекта Красной Армии в сторону Блинной горы из канализационного люка происходит интенсивный излив стоков.
В торговом центре на улице Школьная, 2 в Нахабино продавцы пожаловались на систематические хулиганские выходки подростков. По словам владельцев торговых точек, несовершеннолетние облюбовали туалет: они рвут бумагу, мочат её и кидаются друг в друга.
Жителям Московской области пора задуматься о смене «обуви» для своих железных коней. Из-за прихода устойчивой холодной погоды затягивать с визитом в шиномонтаж больше нельзя.
Поздним вечером на Дмитровском шоссе в районе села Темпы произошла авария с участием трех транспортных средств. Как стало известно, не разъехались грузовой автомобиль, арендованная машина каршеринга и легковушка ВАЗ-2104.
Календарь неумолимо движется к зиме, но для заядлых грибников это не повод вешать лукошко на гвоздь. Леса Московской области всё ещё способны удивить, и самые упорные продолжают прочёсывать чащи в надежде на прощальный урожай.
На платформе Валентиновка группа малолеток устроила «обстрел» проходящих электричек — очевидцы сообщают о разбитых стёклах.
В парк-отеле в Одинцовском округе Подмосковья девятилетняя девочка едва не утонула в уличном джакузи: её волосы затянуло в сливное отверстие, и она провела под водой около двух минут.
В микрорайоне Ольгино подходит к финалу внешнее благоустройство территории новой больницы: строители стараются закрыть наружные работы до первых устойчивых заморозков. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Более пяти миллионов трёхсот тысяч рублей — такова сумма санкций, применённых к управляющим и ресурсоснабжающим компаниям Московской области по итогам недельной проверки. Всего профильные органы рассмотрели 44 административных материала, охвативших 19 муниципалитетов региона.
Вечером 30 октября на 329-м километре автодороги А-108 (Московское большое кольцо) в городском округе Чехов столкнулись три грузовых автомобиля. От сильного удара одна из фур вылетела в кювет.
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар, локализовать который удалось благодаря оперативным действиям пожарных расчетов. Инцидент случился сегодня днем на улице Восточной, сигнал о возгорании поступил в 14:34.
В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля скорая привезла девочку, состояние которой вызывало тревогу: живот болел нестерпимо, рвота не прекращалась, а стул отсутствовал уже несколько дней. Врачи заподозрили кишечную непроходимость и сразу направили ребёнка в хирургическое отделение.
В первые дни ноября жителей Московской области ждут изменения в режиме работы Единого расчетного центра: часть офисов закроется раньше, а с 6 по 8 ноября обслуживание ограничат из-за технического обновления инфраструктуры.
Дорожная авария с тяжёлыми последствиями произошла накануне на 30-м километре автодороги Лотошино–Суворово–Клин. На участке между деревнями Ботово и Стеблево Волоколамского округа легковой автомобиль сорвался с проезжей части в кювет и на скорости столкнулся с деревом. За рулём находилась 37-летняя женщина, которая в результате удара получила серьёзные травмы.
Сотрудники Военного следственного отдела СК России по Люберецкому гарнизону продолжают работу по выявлению нарушений в сфере воинского учета. Очередной рейд прошел совместно с коллегами из МУ МВД России «Люберецкое» и Объединенным военным комиссариариатом городских округов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино.
В Люберцах ранним утром произошло серьезное ДТП с участием большегруза. Как стало известно, водитель фуры, следовавший по Лыткаринскому шоссе, по неустановленным пока причинам вылетел на полосу встречного движения. Инцидент случился в непосредственной близости от жилого комплекса «Томилино Парк».
В деревне Люторецкое Чеховского городского округа росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в охраняемом хостеле. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.
С начала суток 30 октября в аэропортах Московского авиаузла задержаны или отменены 646 рейсов.