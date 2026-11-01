Туман держит оборону: в Дмитрове на 5 градусов холоднее, чем в Москве

К 11 часам утра 1 ноября в Москве воздух прогрелся до +7°, тогда как всего в 50 километрах к северу, в Дмитрове, термометры показывают лишь +2°. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.