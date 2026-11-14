Право на безопасность: где в Петербурге помогут детям в трудной ситуации

Порой происходят ситуации, когда опасность для несовершеннолетних исходит от тех, кто должен защищать. Из-за своей уязвимости дети могут не понимать, что их права нарушают, но при этом они продолжают жить в страхе и не взывают о помощи. Журналист «МК в Питере» разобрался вместе с психологом и юристом, как распознать тревожные сигналы, защитить права ребенка и куда в Петербурге можно обратиться за бесплатной помощью.