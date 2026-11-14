Алиса Кузьмина
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Родилась в Петербурге. Окончила Высшую школу печати и медиатехнологий. В журналистике с 2018 года. Специализация: интервью, корреспонденция, новости.
Воспитание ребенка требует не только времени и сил, но и эмоциональной вовлеченности, терпения и готовности учиться новому. При этом далеко не каждый мужчина четко представляет, как выстраивать отношения с детьми, реагировать на проявление подросткового максимализма или поддерживать ребенка после эмоциональных потрясений. В Петербурге работают социальные проекты, которые помогают отцам разобраться в этих и других вопросах.
Изучение истории своего рода позволяет погрузиться в прошлое своей страны, лучше понять и прочувствовать события, участниками которых становились родственники. Проследить путь предков можно самостоятельно. Старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки Юлия Полянская рассказала «МК в Питере», как составить семейное древо, где петербуржцам искать следы предков и каких ошибок стоит избегать.
Время — один из самых ценных ресурсов человека, особенно когда речь идет о рождении ребенка. Некоторые пары годами пытаются зачать малыша, но беременность не наступает. Заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Санкт-Петербургского ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции», врач — акушер-гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Роман Фунден ответил журналисту «МК в Питере» на главные вопросы об ЭКО по ОМС.
Порой происходят ситуации, когда опасность для несовершеннолетних исходит от тех, кто должен защищать. Из-за своей уязвимости дети могут не понимать, что их права нарушают, но при этом они продолжают жить в страхе и не взывают о помощи. Журналист «МК в Питере» разобрался вместе с психологом и юристом, как распознать тревожные сигналы, защитить права ребенка и куда в Петербурге можно обратиться за бесплатной помощью.
Репродуктивное здоровье начинает формироваться задолго до наступления совершеннолетия. На будущую фертильность влияют не только наследственность и перенесенные или хронические заболевания, но и сон, питание, физическая активность, стресс...
В Петербурге круглый год проходят бесплатные фестивали для всей семьи: от майских гуляний и летних музыкальных программ до осенних и зимних ярмарок. «МК в Питере» составил энциклопедию праздников, которые можно (и нужно) посещать всей семьей, весь на них детей ждут мастер-классы, игры и интерактивы, а взрослых — концерты, исторические реконструкции. Но главное, что такие фестивали — возможность провести день вместе.
Все знают, что мечтающей о ребенке паре стоит заняться своим здоровьем еще до зачатия малыша. Но вечная нехватка времени, привычка откладывать обследования и стереотип о том, что качественную медицинскую помощь можно получить только за деньги, часто мешают будущим родителям своевременно посетить врачей. Между тем, у петербуржцев есть несколько вариантов бесплатно проверить состояние своего здоровья и получить консультации специалистов.
Женщина в родах находится в самом уязвимом состоянии. Страх и тревога — естественная реакция на происходящее. Но когда рядом любимый человек, будущая мама успокаивается. Как показывает практика, даже запах партнера способен творить чудеса. Специалисты петербургского перинатального центра №10 рассказали журналисту «МК в Питере» об особенностях и неочевидной пользе партнерских родов.
За четыре месяца 2026 года в медучреждения Петербурга и Ленобласти обратились за помощью более 1,5 тысячи покусанных и «ослюненных» человек. По мнению экспертов, зачастую нападений можно было избежать. В каких случаях стоит отступать, а когда лучше сразу давать в мокрый нос, «МК в Питере» рассказали кинологи. А врачи и юристы сообщили, как обезопасить себя от тяжких последствий и получить компенсацию с владельца собаки.
Петербуржцы начали сталкиваться с поломкой двигателя из-за некачественного топлива. В связи с тем, что жители Северной столицы заливают бензин не на привычных АЗС, а на тех, где он хотя бы есть, некоторые заметили перебои в работе авто.
В середине июня петербуржцы столкнулись с ограничениями на автозаправочных станциях – бензин начали выдавать по 20-30 литров в руки. После таких новостей местные жители прямиком отправились на АЗС, что в итоге спровоцировало очереди к колонкам и отсутствие самого распространенного 95-го АИ. Уезжать без топлива – не вариант, поэтому люди начали лить то, что есть. Однако насколько бензин с незнакомым для авто октановым числом безопасен – вопрос.