Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в разы

По данным аппарата Совета безопасности РФ, за январь–сентябрь 2026 года на иностранных граждан составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг. По этим материалам принято 143,1 тыс. решений о выдворении из страны, что втрое больше, чем годом ранее.