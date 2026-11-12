Дмитрий Ларин
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов представлять Европу на переговорах с Россией. Об этом он сказал журналистам перед саммитом Европейского политического сообщества в Дублине. Информацию передает Bloomberg. Таким образом, французский лидер допустил свое участие в диалоге с Москвой в качестве представителя европейской стороны.
Владимир Зеленский снова высказал претензии в адрес Илона Маска, возглавляющего SpaceX. Украинский лидер обвинил предпринимателя в очередном снижении скорости работы спутников Starlink, которые используются для нужд украинских военных. Таким образом, спор вокруг спутниковой связи получил продолжение.
Минобороны России сообщило, что в акватории Черного моря у берегов Крыма был обнаружен безэкипажный катер ВСУ. Судно двигалось в сторону российского побережья. Цель выявили в ходе разведки расчеты ударных БПЛА центра «Рубикон».
Юрий Ушаков, помощник президента РФ, сообщил журналистам, что сейчас согласовываются условия самого масштабного обмена пленными между Москвой и Киевом. По его словам, детали и параметры этой процедуры пока находятся в проработке.
По информации Liga.net, ссылающейся на источники в украинской армии, ограничения системы Starshield привели к проблемам с дронами средней дальности у ВСУ. Таким образом, речь идет о трудностях, которые возникли у украинских сил после введения ограничений.
Депутат Верховной рады Михаил Папиев в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил, что прошлой зимой Украина поставляла электроэнергию в Румынию, хотя в Киеве и Черновицкой области свет отсутствовал до 20 часов в сутки. По его словам, он ознакомился с официальными данными ЕС, где приведены сведения об экспорте. Кто с украинской стороны согласовал поставки при остром дефиците, парламентарий не знает.
На сайте Московской патриархии сообщается о гибели иеромонаха Герасима (Преображенского), клирика Магаданской епархии. Священник погиб в зоне специальной военной операции, исполняя пастырский долг.
Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» заявила, что в следующем году украинским военнослужащим не стоит рассчитывать на повышение зарплат. По её словам, соответствующая норма, скорее всего, останется лишь заявленной, а конкретных сумм в бюджете под неё не заложат.
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор гражданину Чили Флоресу Муньосу Бенхамину Игнасио. Его признали виновным в участии в вооружённом конфликте на стороне украинских формирований. Наказание — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в видеозаписи, опубликованной УНИАН, пожаловался на холод в здании парламента. В его фразе смешались русский и украинский: он произнёс слова «ужас, жах, жахливо, холодно». Таким образом, жалуясь на низкую температуру, спикер использовал русское слово. Чем закончилась эта ситуация и продолжал ли он говорить по-русски дальше, не сообщается.
Прокуратура Краснодарского края добилась лишения женщины социальных выплат, которые она получила как супруга участника СВО. По данным надзорного ведомства, брак признали фиктивным. В результате выплаты были отменены.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил, что ограничение работы Starlink способно подтолкнуть Украину к переговорам на российских условиях уже к весне. По его мнению, совместное давление Вашингтона и Москвы на Киев может стать решающим фактором для завершения конфликта.
Стив Уиткофф, спецпосланник президента США, на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что Дональд Трамп просил передать российскому лидеру: противостояние на Украине нужно завершить в максимально сжатые сроки. По его словам, американский президент считает этот конфликт тяжелым для обеих сторон. Таким образом, позиция Вашингтона была доведена до Москвы.
Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером попросил их поделиться оценкой европейской позиции по украинскому кризису. По словам российского лидера, ему важно знать, как в Европе смотрят на ситуацию после контактов американской стороны с европейскими представителями.
Стив Уиткофф, спецпосланник президента США, на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Дональд Трамп по-прежнему намерен способствовать завершению конфликта на Украине. По его словам, американский лидер сохраняет приверженность этой цели. Других подробностей о встрече не приводится.
На переговорах со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Владимир Путин прибег к шутке, чтобы описать поведение европейских политиков. По его мнению, их рассуждения напоминают замкнутый круг. Об этом говорится в опубликованном фрагменте беседы.
Президент РФ Владимир Путин 12 ноября заявил, что хотел бы видеть мир на Украине бессрочным. По его словам, российская сторона с самого начала конфликта считает присутствие любых иностранных военных на украинской территории недопустимым.
Военный корреспондент Александр Коц в материале KP.RU назвал Кузьминцы в Киевской области наиболее примечательным пунктом ночного удара российских сил. По его оценке, этот адрес заслуживает отдельного внимания. Других подробностей он не привёл.
На брифинге после переговоров в Абу-Даби главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* (лицо внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задали вопрос на английском. Журналиста интересовало, требует ли Москва по-прежнему вывода украинских сил из Донбасса. В ответ Буданов* по-русски подозвал переводчика и попросил помочь с переводом. Затем он сказал, что понимает вопрос, но ему нужно время.
В Запорожской области российские военные закрыли «крышку» нового котла, в который попали бойцы ВСУ. Об этом сообщил боец с позывным Ивен, его слова приводит Минобороны России. Речь идёт о районе населённого пункта Воскресенка.
Глава Минцифры Максут Шадаев на конференции в четверг, 12 ноября, заявил, что российские власти считают более разумным вариантом размещение дата-центров под землей, а не их перенос за пределы страны. По его словам, при выборе путей развития инфраструктуры приоритет отдается сохранению мощностей на территории России.
Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в эфире телеканала LCI анонсировал очередной пакет санкций Евросоюза против России. По его словам, ограничения будут приняты в понедельник, 16 ноября.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что с Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на Пекин, главу Nvidia Дженсена Хуанга познакомил её собственный муж — предприниматель Кан Вэй
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, общаясь с журналистами, сравнил стиль переговоров США и ЕС. По его оценке, американская сторона ведет диалог на профессиональном уровне и не игнорирует доводы. Европейские оппоненты, как он считает, поступают иначе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире RT дал оценку переговорам в Абу-Даби. По его словам, присутствие четырехзвездного генерала Алексуса Гринкевича, главкома Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, придало обсуждению профессиональный вес со стороны партнеров.
Итальянские волейбольные клубы «Веро Воллей» и «Имоко» предложили российской спортсменке Арине Федоровцевой, выступающей за турецкий «Фенербахче», продолжить карьеру в Италии. По данным журналиста Ягыза Сабунджуоглу, ей также предложили представлять один из крупнейших модных брендов страны. Об этом он рассказал на канале KAFA Sports.
В Испании не прекращаются забастовки, которые проводит Союз арендаторов. 11 ноября улицы Барселоны и Мадрида оказались заполнены участниками акций. По данным испанских СМИ, в Барселоне собралось 50 тыс. человек, а в Мадриде — свыше 120 тыс. Общее число протестующих превысило 170 тыс. Организаторы, в свою очередь, заявляют о 400–500 тыс. участников.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Ханое в четверг ответила на вопросы журналистов о ситуации вокруг ОДКБ. По её словам, претензии Армении к организации не имеют оснований. Матвиенко считает, что Ереван таким образом пытается возложить на ОДКБ и Россию ответственность за ситуацию в Карабахе. Спикер подчеркнула: в тех условиях организация действовала строго в рамках устава.
Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора РФ. Украинское общественное объединение «Жовта Стрічка», которое также называют «Желтой лентой»*, признано экстремистским. Его деятельность на территории России запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.
По данным аппарата Совета безопасности РФ, за январь–сентябрь 2026 года на иностранных граждан составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг. По этим материалам принято 143,1 тыс. решений о выдворении из страны, что втрое больше, чем годом ранее.