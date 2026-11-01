«Былое нельзя воротить»: как Роман Балаян переосмыслил историю Пушкина

Пушкин жил два века назад, но люди и сегодня совершают те же ошибки. В фильме Романа Балаяна «Храни меня, мой талисман» история поэта становится зеркалом для героев. В нем отражаются их собственные переживания, сомнения и страхи. Кинокартина вышла в 1986 году, к 150-летию со дня смерти Пушкина, но она не только о прошлом. Через биографию поэта режиссер предложил посмотреть на жизнь обычных людей — на нашу.