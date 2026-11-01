Екатерина Бородина
Публикаций: 84
Почему Ной кричал «Асса!» и как Сергей Бугаев убедил оставить это название? Разбираемся, как создавался культовый фильм Сергея Соловьева.
В самарском филиале Третьяковской галереи открылась выставка «Воображаемый космос», объединившая 88 произведений 42 художников. Среди них - Казимир Малевич, Василий Кандинский, Архип Куинджи, Виктор Васнецов и Эдуард Штейнберг.
По итогам Лаборатории редкой сказки в Белой комнате РАМТа состоялась премьера спектакля «Охота на Снарка» режиссера «Женовача» Карима Вахитова. Но есть одна проблема: участники экспедиции начинают пропадать один за другим. И если найти их еще можно, то удастся ли кому-нибудь поймать самого Снарка?
Шумно и весело отгремела 31-я театральная премия «МК». В категории «Начинающие» в этом году приз получили Иван Юров и Виталий Довгалюк. Для них эта награда стала первой в театральной карьере.
20 октября состоялась торжественная церемония вручения театральной премии «Московского комсомольца». В номинации «Начинающие. лучшая женская роль» награду получила актриса Полина Долинская за роль Анны Карениной в одноименном спектакле Малого театра. После церемонии Полина поделилась с нами впечатлениями от первой театральной премии.
Океан в тазу, японские автострады и Бах. На какие хитрости только не шел Андрей Тарковский, чтобы перенести зрителей в фантастический мир «Соляриса». Самые интересные факты о культовом фильме — в нашем материале.
Пушкин жил два века назад, но люди и сегодня совершают те же ошибки. В фильме Романа Балаяна «Храни меня, мой талисман» история поэта становится зеркалом для героев. В нем отражаются их собственные переживания, сомнения и страхи. Кинокартина вышла в 1986 году, к 150-летию со дня смерти Пушкина, но она не только о прошлом. Через биографию поэта режиссер предложил посмотреть на жизнь обычных людей — на нашу.
В пятницу вечером, к 100-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева на Чистопрудном бульваре, в двух шагах от театра «Современник», появился мурал, посвященный легендарному артисту.
На открытии мемориальной доски, приуроченном к 100-летию со дня рождения актера Евгения Евстигнеева, Владимир Машков с теплотой вспомнил великого артиста. Худрук «Современника» рассказал, что ещё в студенческие годы ему посчастливилось сопровождать Евстигнеева на гастролях.
Кто сказал, что «мымра» не может быть модной? Образы героев «Служебного романа» и сегодня легко представить в современном офисе. А ведь создателям фильма пришлось сильно постараться, чтобы Людмила Прокофьевна и Новосельцев выглядели именно так.
Как началась история русской лаковой миниатюры? Оказывается, все началось с «жеваной» бумаги, моды на табак и предприимчивого купца. Об этом рассказывает выставка «Федоскино: где живет душа», которая проходит в Музее "Новый Иерусалим".
На территории Stone Савеловская открылось новое панно длиной 506 метров художника Миши Most. Гости открытия арт-объекта стали финальной частью его фрагмента.
С наступлением осени хочется больше погрузиться в атмосферу этого времени года. А значит, самое время вспомнить фильм Георгия Данелии «Осенний марафон». Но знаете ли вы, что за этой историей скрывается не только любовный треугольник на экране, но и вполне реальные переживания самого режиссера и сценариста?
В мемориальной квартире Александра Сумбатова-Южина прошел необычный вечер: здесь состоялась читка пьесы «Соколы и вороны». Но выбрали ее для встречи неслучайно. В читке приняли участие народный артист России Михаил Филиппов, заслуженная артистка России Любовь Ещенко и актер Александр Наумов. К ним присоединились и гости вечера, которым предложили попробовать себя в разных ролях.
Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов рассказал о своих творческих планах, назвав их «безумными». Среди возможных проектов режиссера — возрождение его спектакля «Мушкетеры. Сага. Часть первая», который когда-то шел на сцене МХТ.
В Театре на Бронной появилась новая должность — главным режиссером стал Антон Оконешников. О назначении сообщил худрук театра Константин Богомолов.
В спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» (реж. Максим Меламедов) роль Катерины Измайловой исполняют две актрисы - Вера Шпак и Агния Кузнецова.
Театральный сезон МХАТ им. М. Горького открыл новой постановкой «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер Максим Меламедов предлагает посмотреть на историю Катерины Измайловой (Вера Шпак, Агния Кузнецова) не только как на трагедию преступницы, но и как на историю женщины, которая по-настоящему любит.
Для премьерного спектакля в Москов-ском театре имени Пушкина «Опера нищих» пьесу перевели заново.
В Театре имени Пушкина Александра Урсуляк рассказала о новом опыте — работе на одной сцене с Максимом Матвеевым в спектакле «Опера нищих».
С наступлением осени всё чаще вспоминаешь лето: море, отдых, тёплые вечера. И театр Et Cetera решил немного продлить это ощущение — перенести зрителей в августовское лето, на берег моря, где среди песка, торшеров и морского ветра два человека вдруг получают шанс начать все сначала. Именно в таком месте и встречаются герои «Старомодной комедии» режиссера Анастасии Прониной.
Пьеса Алексея Арбузова, написанная в 1970-х годах, давно стала театральной классикой. Ее история продолжается и сегодня. На сцене театра «Et Cetera» состоялась премьера спектакля «Старомодная комедия» (реж. Анастасия Пронина).
Кажется, холодная и пасмурная погода решила проверить на прочность новый театральный сезон. Но у Московского драматического театра имени А.С. Пушкина сегодня совсем другая атмосфера: здесь тепло от встреч, улыбок и ожидания премьер. Театр открывает 77-й сезон. Чем будут радовать зрителей — в нашем материале.
Как открыть театральный сезон так, чтобы сразу было о чем поговорить? Например, взять студентов, поместить их в античный мир, добавить войну, мифы, много юмора и самодельные крылья.
Что общего у трагической истории с участием известного композитора, побега из лагеря и одного из самых любимых советских фильмов? Оказывается, именно эти реальные истории легли в основу сценария «Вокзала для двоих».
В Театре на Бронной — премьера спектакля в постановке Константина Богомолова по пьесе Владимира Набокова «Событие». Казалось бы, все готово: герои собрались, семейные тайны на месте, ружье висит, а опасный гость вот-вот должен появиться. Вот только одно «но»: появится ли он вообще?
В Московском музее современного искусства открылась выставка «Культура созидания. Юрий Михайлович Лужков и Московский музей», посвященная 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы. Небольшая экспозиция рассказывает о связи Лужкова с музеем и показывает его с разных сторон: через картины, скульптуры и личные вещи. Среди экспонатов — знаменитая кепка политика, очки и даже стакан для чая.
В Московском музее современного искусства открылась выставка «Культура созидания. Юрий Михайлович Лужков и Московский музей современного искусства». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы.
В преддверии первого сентября предлагаем вспомнить фильм «Большая перемена» — картину о школе, которая давно стала классикой. Но за знакомыми сценами и любимыми героями скрывается немало забавных историй: от неожиданного названия до почти настоящего спасения актера во время съемок.
Шерлок Холмс мог выглядеть совсем иначе, а Ватсон и вовсе рисковал не попасть в кадр. Но именно необычный взгляд на доктора Ватсона когда-то зацепил режиссера Игоря Масленникова и стал началом истории одного из самых любимых советских сериалов.