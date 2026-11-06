Елизавета Калашникова
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Зеленский, чьи запросы, кажется, растут пропорционально разрушениям украинской инфраструктуры, теперь обратил свой взор на Латинскую Америку.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, еще недавно выступавший с резкими заявлениями в адрес Киева и критиковавший украинское руководство, неожиданно продемонстрировал готовность к активному сотрудничеству. Во время визита во Львов 5 ноября он говорил о совместных проектах и предложил помощь Украине во вступлении в ЕС.
Очередное расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на этот раз затронуло силовые структуры. Под подозрение попали высокопоставленные представители СБУ и Национальной полиции.
Еще пару дней назад глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) браво заявлял, что они сделали «огромное дело», освободив людей из пыточной. Теперь же организаторы освобождения сидят за решеткой.
Почти два года назад сербское студенческое движение вышло на улицы после гибели 16 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Тогда его участники требовали расследования трагедии и ответственности чиновников, а затем выступили против коррупции и политического давления на государственные институты.
В Одессе очередная попытка законодательно ограничить русскоязычную культуру провалилась. Городской совет не поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта, однако это не остановило кампанию языковых проверок.
В семействе Тихановских, представляющих белорусскую оппозицию в эмиграции, разгорелся скандал. Освободившись из белорусской тюрьмы в июне 2025 года, Сергей Тихановский теперь обвиняет жену и ее окружение в том, что они присвоили результаты его политической деятельности, используют его имя для получения западных грантов и пытаются вытеснить его из истории протестов 2020 года.
Финляндия оказалась в эпицентре скандала: страна официально запросила у Еврокомиссии исключение из общеевропейских правил, которые с августа 2027 года должны положить конец разведению американской норки на территории всего блока.
На Украине разворачивается криминальная драма. Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко публично обвинил Офис президента, НАБУ, САП и военную разведку в попытке насильственно вернуть его из Австрии на родину. Кроме того, он связал журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
Зеленский благодаря своему длинному языку в пух и прах разругался с одним из важных азиатских спонсоров. После скандала с передачей северокорейских пленных в Южной Корее не исключают даже разрыва дипломатических отношений.
На Украине — череда языковых скандалов. Больше всего отличилась языковой омбудсмен, которая якобы должна защищать украинский язык. В ее понимании «защита» украинского заключается в том, чтобы вынудить всех русскоязычных уехать из Незалежной.
Украинские власти изобрели очередное ужесточение мобилизации, которое предусматривает блокировку банковских счетов, лишение водительских прав и ограничения на получение паспортов для уклоняющихся от службы. Одновременно киевское правительство пересматривает правила бронирования сотрудников предприятий, включая энергетический сектор и оборонную промышленность.
Украинские антикоррупционные структуры и поддерживающие их активисты вновь не смогли добиться расследования против одного из ключевых представителей команды Зеленского. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) в очередной раз столкнулось с кумовством.
Победа в Сербии «Студенческого списка», сформировавшегося на фоне массовых протестов, заставила европейских политиков задуматься: может ли уличное недовольство привести к смене власти и в других странах? Осенью 2026 года демонстрации охватили Францию, Италию, Албанию, Португалию и Испанию. Студенты требуют улучшить условия обучения, арендаторы выступают против дорогого жилья, фермеры и перевозчики жалуются на рост расходов.
Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Норвегии после того, как ему не присудили Нобелевскую премию мира. В воскресенье, 25 октября, на политическом митинге в Порт-Гуроне (штат Мичиган) американский президент заявил, что не хотел бы видеть в США иммигрантов из Норвегии. Мероприятие прошло за несколько дней до промежуточных выборов, которые должны состояться на следующей неделе.
Победа «Студенческого списка» на парламентских выборах в Сербии стала новой интригой международной политики: последует ли разворот на Европу? Впрочем, бывший президент Александр Вучич уже предрекает, что под давлением Запада будущие власти изменят позицию и введут ограничения против Москвы весной 2027 года.
Только Зеленский вернулся в Киев – так к нему уже приехали с подарками. Визит премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Киев дал украинской власти повод для нового пакета сообщений о поддержке.
В Сейме Литвы зарегистрированы два законопроекта, которые должны ограничить влияние Московского патриархата и урегулировать собственность на исторические религиозные здания. Кажется, еще одна страна хочет пойти по украинскому пути…
В Европе снова начали искать переговорщиков. Правда, на этот раз список претендентов еще уже, чем прежде.
На Украине в очередной раз проявили чудеса слабоумия, которые привели к новому обострению отношений с Польшей. На этот раз во Львове предложили объявить 2027 год годом УПА* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и националистов Романа Шухевича и Олега Ольжича.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) снова активизировалось. Новой целью стал председатель украинского Национального банка Андрей Пышный.
Инцидент на украинско-молдавской границе привел к очередному дипломатическому скандалу. Молдавия направила ноты протеста в посольство Украины и другие украинские органы власти после того, как украинские пограничники пытались утопить «ухилянта».
Кажется, даже Европа начала уставать от конфликта на Украине. На фоне дефицита средств и вооружения они начали задумываться о мирных переговорах.
В понедельник, 19 октября, Дональд Трамп вновь подтвердил намерение закрыть и реконструировать общественное поле для гольфа в Вашингтоне, заявив, что работы начнутся «НЕМЕДЛЕННО», хотя суд обязал власти уведомлять о начале любых работ не менее чем за три дня.
Литва вновь сталкивается с массовым отъездом собственных граждан. По данным национального вещателя LRT, эмиграция достигла максимума за последние шесть лет, тогда как число возвращающихся на родину сокращается. Литва вновь сталкивается с массовым отъездом собственных граждан. По данным национального вещателя LRT, эмиграция достигла максимума за последние шесть лет, тогда как число возвращающихся на родину сокращается.
Почти десять лет Эмманюэль Макрон обещал обновить Францию, модернизировать экономику и преодолеть противостояние левых и правых. Однако к концу второго президентского срока страна столкнулась с растущим государственным долгом, раздробленным парламентом, правительственными кризисами и резким падением доверия к власти.
В Германии начали активно выступать против киевского режима. Не помог ему даже канцлер Фридрих Мерц, который ранее заверял Зеленского в безусловной поддержке.
В украинской верхушке назревает очередной конфликт. На этот раз между Зеленским и премьер-министром Украины Сергеем Корецким.
Сразу после обострения конфликта с Трампом Зеленский помчался в Лондон. Там его встретили, как обычно, с хлебом, солью и теплыми объятиями.
Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского переживают новый кризис. Глава Украины осмелел после поездки в Лондон и решил больше не делать вид, что он выполняет указания американского лидера.