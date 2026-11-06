Трамп назвал Норвегию «страной-помойкой» из-за неполученной Нобелевской премии

Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Норвегии после того, как ему не присудили Нобелевскую премию мира. В воскресенье, 25 октября, на политическом митинге в Порт-Гуроне (штат Мичиган) американский президент заявил, что не хотел бы видеть в США иммигрантов из Норвегии. Мероприятие прошло за несколько дней до промежуточных выборов, которые должны состояться на следующей неделе.