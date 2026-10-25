Галина Гонина
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В Челябинске уже несколько лет работает центр канистерапии. Что кроется за модным словом? Как психологам и собакам-терапевтам удаётся разговорить подростков, почему они плачут на занятиях? Подробности — в материале «Московского комсомольца».
Это первый в России эндаумент-фонд для системной помощи людям с аутизмом. О его создании заявили лидеры некоммерческой организации «Звёздный дождь».
Сборная Челябинской области по мотокроссу участвует во втором этапе Кубка России в селе Хотьково Калужской области. Впереди спортсменов ждут старты в Орловской области.
Алёна Мигунова — выпускница известного центра помощи детям и взрослым с особыми потребностями «Звёздный дождь». Сегодня она студентка Челябинского государственного института культуры. Это не обычная история, а очередное доказательство, что при поддержке педагогов и близких можно преодолеть любые барьеры. Подробности — в материале «Московского комсомольца».
Южноуральские депутаты из глубинки озвучили проблемные вопросы в сфере здравоохранения
Спойлер: Известный зоозащитник обязательно вернётся в Челябинск
Челябинка Елена Денисова собрала уникальную коллекцию предметов в виде роз, состоящую из 700 экземпляров.
В апреле 2026 года Южный Урал вновь принимает региональный этап интеллектуальных состязаний.