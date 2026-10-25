Протянуть лапу помощи: как корги спасают детей бойцов СВО от депрессии. Видео

В Челябинске уже несколько лет работает центр канистерапии. Что кроется за модным словом? Как психологам и собакам-терапевтам удаётся разговорить подростков, почему они плачут на занятиях? Подробности — в материале «Московского комсомольца».