Ксения Конюхова
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Пока звезды и шоу-дивы блещут на экранах ТВ, простые смертные девушки выступают на своих собственных каналах. Вести свой блог о красоте модно и просто: достаточно иметь видеокамеру, косметику и желание рассказать о себе миру.
Пока во всем мире отмечают День белой трости, в столице слепые отмечают еще один день без происшествий. Не сбили, не оттолкнули, не нагрубили — и ладно. Вчерашняя акция доказала известную, в общем-то, вещь: улицы столицы мало приспособлены для слабовидящих. Корреспондент «МК» прогулялся от Покровского бульвара до Курского вокзала в компании инвалидов по зрению и певицы Дианы Гурцкой.
Хотим учиться в самой лучшей школе — самое распространенное желание родителей и учеников. Теперь и сами учебные заведения могут сориентироваться, кто на высоте, а кому еще стоит подтянуть показатели.
Нобелевские лауреаты у нас нарасхват: вручение премий совпало с традиционным Фестивалем науки, и начинающие исследователи не упустили шанса пригласить на лекции дипломированных ученых. А взамен продемонстрировали собственные наработки и показали удивительные эксперименты. Зрители от мала до велика были в восторге...
Волна сокращений и реорганизации охватывает все больше вузов. Вот и студенты знаменитой санкт-петербургской «Мухи» попали под удар: часть кафедр оказались закрыты, а талантливые педагоги остались за бортом учебного заведения. Учащиеся требуют отставки ректора Александра Пальминского, и, по их словам, намерены не допустить «Мухобойки» и превращения любимой академии в ПТУ.
Несмотря на все усилия, ВВП так и не смог увлечь стерхов полетами — птицы проигнорировали возможность улететь на юг и предпочли остаться в стране вечнозеленых помидоров. Орнитологи все же продолжат эксперимент — в место, подходящее для зимовки, капризных птиц отправят на самолете.
Чаще всего в детсадах звучат песенки из мультфильмов и прочий малышачий репертуар. Расширить музыкальный кругозор дошкольников решили Департамент образования и Департамент культуры Москвы, предложив детям послушать классические произведения в живом исполнении. С 10 октября небольшие концерты пройдут в каждом детскому саду столицы, и воспитанники смогут познакомиться с русской и зарубежной классикой.
Камеры нужны в школах не только на время ЕГЭ, рассудили чиновники. И предложили оснастить каждое учебное заведение столицы как минимум, четырьмя камерами. О трансляции в интернете речи не идет: доступ к записям будут иметь только охранники и сотрудники единого центра хранения информации. Внутренняя жизнь школы под прицел камер не попадет: они будут установлены только снаружи здания.
Сложившаяся формула счастливой семьи «Мама, папа, я» встречается все реже. Гораздо больше одиноких мам и пап, которые вроде бы и не против заполнить пробелы в своей ячейке общества, но не могут найти нужного человека, нужных слов, нужных действий.
Традиционный Фестиваь науки пройдет в Москве с 12 по 14 октября. Более чем на 80 площадках пройдут лекции и мастер-классы ведущих российских и мировых ученых, тренинги и деловые игры, дискуссии и экскурсии. Все желающие смогут увидеть интерактивные инсталляции и посетить выставки редких птиц, насекомых, минералов и даже музыкальных инструментов. В прошлом году площадки Фестиваля посетили более 300 тысяч человек, в этом году ожидается более 350 тысяч посетителей.
Пока российские активисты требуют запретить пропаганду гомосексуализма, соседняя Латвия публикует для дошкольников книги о перемене пола. По личной рекомендации латвийского министра благосостояния с датского языка были переведены две книги: «День, когда Карлис был Карлиной» и «День, когда Рута была Рихардом».
На уроках учителя года Александра Демахина не слышно болтовни на «камчатке», нет обмена записочками и подзатыльниками. Возможно, мировая художественная культура — не главный предмет в расписании, зато точно самый интересный для учеников.
Мосгордума поддержала проект федерального закона «Об образовании», но с одним существенным дополнением. Оно заключается в том, что субъект Федерации — в нашем случае Москва — должен обеспечивать местами в детских садах и школах в первую очередь граждан, легально проживающих на его территории.
В среду Владимир Путин встретился в Кремле с финалистами ежегодного конкурса «Учитель года». Звание абсолютного победителя и главный приз — «Хрустального пеликана» — получили сразу двое: преподаватель МХК из Сергиева Посада Александр Демахин и учительница русского языка и литературы из московской школы 1479 Вита Кириченко.
В последнее время улицы центра столицы заполонили чернокожие улыбчивые рекламоносители. Они встречают вас у метро с листовками, когда вы спешите на работу, и провожают домой по вечерам, сверкая белозубой улыбкой.
Кто и как должен воспитывать ребенка? Мнения государства и общественности на этот счет в очередной раз разошлись, что показал субботний митинг на Полянке.
Число жертв на детских площадках растет. В июне в Москве погибла шестилетняя дочь известного музыканта Ромы Жукова — девочку ударили по голове качели на обычной игровой площадке. Две недели назад в Зеленограде хоккейные ворота упали на 10-летнего мальчика.
С первого января 2013 года вступит в силу новый закон о порядке предоставления квартир детям-сиротам. Чиновники утверждают, что москвичи на практике почти не ощутят изменений, а вот регионам придется перестраиваться.
В некоторых столичных школах педагоги в случае необходимости могут объясниться на таджикском или киргизском. А в волгоград