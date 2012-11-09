Московский фестиваль науки ждет посетителей

Традиционный Фестиваь науки пройдет в Москве с 12 по 14 октября. Более чем на 80 площадках пройдут лекции и мастер-классы ведущих российских и мировых ученых, тренинги и деловые игры, дискуссии и экскурсии. Все желающие смогут увидеть интерактивные инсталляции и посетить выставки редких птиц, насекомых, минералов и даже музыкальных инструментов. В прошлом году площадки Фестиваля посетили более 300 тысяч человек, в этом году ожидается более 350 тысяч посетителей.