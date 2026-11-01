Константин Хабенский переосмыслил чеховские водевили

Спектакль «Любовь, долги и сенокос», премьера которого состоялась на Малой сцене МХТ им. А.П. Чехова, является второй режиссерской работой Константина Хабенского. Если два года назад это была «Чайка» Антона Чехова, важнейшего для Художественного театра автора, то на этот раз худрук обратился к малой форме, к его одноактным водевилям «Медведь» и «Предложение». Почему спектакль сложился именно таким, объяснил его режиссер.