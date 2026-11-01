Марина Бляшон
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В Звенигородском манеже проходит выставка «Малевич. Простые фигуры» — путешествие из Петербурга в Москву (а точнее, в Подмосковье) совершили три главные фигуры художника, «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг». Супрематический триптих впервые экспонируется в Подмосковье, и его «поездку» приурочили к 150-летию Казимира Малевича, которое будет праздноваться в 2029 году.
Народ бьет тревогу: андроиды, нейросеть, искусственный интеллект захватывают мир. Но так ли нова эта идея? В Музее «Собрание» открылась выставка «Механическое сердце», которая, несмотря на свой винтажный вид, рассказывает об истоках глобальной проблемы, но делает это элегантно, с шиком эпохи классицизма и блеском ампира. От каких красот и чудес техники замирает человеческое сердце — в нашем материале.
Спектакль «Любовь, долги и сенокос», премьера которого состоялась на Малой сцене МХТ им. А.П. Чехова, является второй режиссерской работой Константина Хабенского. Если два года назад это была «Чайка» Антона Чехова, важнейшего для Художественного театра автора, то на этот раз худрук обратился к малой форме, к его одноактным водевилям «Медведь» и «Предложение». Почему спектакль сложился именно таким, объяснил его режиссер.
В день 65-летия Игоря Бутмана друзья и близкие с радостью поздравляют главного джазмена страны и щедро делятся теплыми воспоминаниями, которые их связывают.
В юбилейном вечере Игоря Бутмана в Кремлевском дворце приняли участие неожиданные для многих исполнители — рэпер L’one и певец SHAMAN.
Актер Виктор Добронравов не без юмора поздравил Игоря Бутмана с 65-летием
В день 65-летия Игоря Бутмана коллеги артиста поздравляют юбиляра. Сергей Безруков в разговоре с прессой назвал ярчайшие личностные качества юбиляра
27 октября в свой юбилей Игорь Бутман дал большой концерт в Кремлевском дворце, в публика была крайне удивлена, что на вечере джаза заявлено выступление рэпера L’one.
Музей Прокофьева представил выставку «БУТМАН!» к юбилею главного джазмена страны Игоря Бутмана. 27 октября саксофонисту исполняется 65 лет. Какой получилась музейная ода в честь музыканта — в нашем материале.
«Соседка» Пушкинского музея, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, поменяет название в честь своего 20-летия.
27 октября отмечает 65-летие без преувеличения главный саксофонист страны Игорь Бутман. Сложно поверить, что за плечами музыканта действительно столько прожитых лет, но по событийности и насыщенности — все сто! Потому что жить в темпе бутманиссимо — значит, на полную катушку. Это всегда белиссимо, фортиссимо! Вспоминаем яркие моменты и неожиданные повороты судьбы из жизни музыканта.
Накануне 65-летия Игоря Бутмана его супруга Анна рассказала «МК», как джазмен отметит свой день рождения.
Об Игоре Бутмане часто говорят: «Он создал джазовую империю в России». И справедливо: фестивали, форумы, лучшие зарубежные музыканты, приезжающие в Россию с концертами по приглашению Игоря Михайловича — все он. Накануне юбилея главный джазмен страны ответил на вопрос корреспондента «МК», каково быть джазовым императором
Сложно себе представить, чтобы в наш век было еще что-то «впервые», особенно когда речь заходит о музыке таких глубоко изученных и популярных композиторов как Гайдн. Но такое все же бывает: впервые в России его оперу «Армида», которую он считал лучшей. Сочинение в концертном исполнении представили в Московской филармонии.
В Третьяковской галерее сделали посвящение нашему современнику, художнику Ивану Лубенникову, которому исполнилось бы 75 лет в этом году. Вы с ним точно знакомы, если пользуетесь столичной подземкой. Он прославился как художник-монументалист, но прежде всего он — живописец. О его работах рассказала его супруга Наталия Глебова.
Если попросить обычного человека назвать хотя бы одно имя знаменитого директора музея, то, скорее всего, в ответ вы услышите имя Ирины Антоновой, которая долгие годы возглавляла Пушкинский, — и то далеко не каждый вспомнит. Но ведь именно от этих людей зависит сохранность нашей истории и искусства! В Музее русского импрессионизма решили сделать имена музейных директоров снова великими.
На сцене Большого зала Московской консерватории отпраздновали 60-летие одного из ведущих джазовых мастеров страны — Сергея Жилина. Концерт «Все цвета музыки» получился и правда колоритным, разнообразным и громким. Да так, что старинные стены, кажется, тряслись. Звездные гости, потрясающая музыка и теплые поздравления — в нашем репортаже.
В театральном центре «На Страстном» прошел X (XXIV) съезд Союза театральных деятелей. Принципиальным вопросом, вынесенным на обсуждение, стал устав в новой редакции, смена названия организации, а также выборы председателей и секретариата. На предыдущем, внеочередном (2023 год), председателем был избран Владимир Машков. На нынешнем ждали выступлений, не исключали сенсаций. С места событий — корреспондент «МК».
Председателем СТД РФ переизбрали Владимира Машкова. Об этом сообщил Кирилл Крок в своих соцсетях.
На X съезде Союза театральных деятелей председатель Владимир Машков заявил об организации театральной биржи. СТД планирует создать специальную онлайн-платформу — театральную биржу труда, благодаря которой молодые актеры смогут искать себе работу.
Прямо сейчас в Театральном центре «На Страстном» проходит X съезд Союза театральных деятелей. Среди вопросов повестки — изменение не только Устава, но и названия организации.
X (XXIV) съезд Союза театральных деятелей начинается прямо сейчас в Театральном центре «На Страстном».
На XXXI церемонии вручения театральной премии «МК» не обошлось без новшеств. На этот раз среди других номинаций была особенная и странная — «Двойник». Приз в ней получил Леонид Тимцуник за двойника в спектакле Театра Наций «Обыкновенная смерть» — роль, где артисту пришлось лежать в гробу вместо Евгения Миронова.
Как всегда, с неизменной сияющей улыбкой в редакции «МК» появился народный любимец Виктор Сухоруков. На XXXI церемонии театральной премии нашей газеты артисту вручили награду, традиционную фарфоровую тарелочку, в категории «Мэтры» за лучшую мужскую роль — Павла Анисимовича Кутейникова в спектакле «Блеск и пепел».
Режиссер Павел Ващилин вместе с командой спектакля был удостоен театральной премии «МК» за лучший спектакль малой формы — «Пыль да не быль» - в необычном жанре, который многие неверно называют сказкой. А как правильно, режиссер рассказал в разговоре с корреспондентом «МК».
Российская академия художеств в лице ее вице-президента Татьяны Кочемасовой обозначила свою позицию в отношении искусственного интеллекта.
По-настоящему убеждаешься в том, что музыканты умеют хулиганить после таких событий, как то, что было в «Зарядье». Тысяча музыкантов одновременно исполнили«Прощание славянки» и еще ряд произведений. За уникальным зрелищем и «слушищем» наблюдал корреспондент «МК».
В Клубе Алексея Козлова прошел первый небесный день рождения основателя. Алексей Семенович Козлов ушел из жизни 25 сентября, не дожив до 91-летия чуть больше пары недель. Традицию чествовать именинников по пятницам нарушать не стали, и на концерте группы «Арсенал» собрались близкие Алексея Семеновича. На этот раз — чтобы вспомнить о нем все самое светлое. Так, психотерапевт Алексей Ситников рассказал ранее неизвестные случаи из жизни музыканта.
13 октября для многих музыкантов был красным днем календаря — это день рождения главного джазмена страны Алексея Козлова. В этом году в Козлов клубе впервые традиционный праздник (который всегда отмечают по пятницам, когда в Клубе проходит еженедельный концерт «Арсенала») состоялся без виновника торжества. Как прошел первый небесный день рождения Алексея Козлова — в нашем репортаже.