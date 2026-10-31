Вдова Хью Хефнера рассказала об "ужасных" гостях особняка мужа

Кристал, вдова создателя журнала Playboy Хью Хефнера, ранее утверждавшая, что он насиловал её во время супружеской жизни, рассказала о знаменитых гостях его легендарной усадьбы и охарактеризовала некоторых из них как «ужасных людей»