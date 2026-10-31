Мария Блавацкая
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В парижском концертном зале Plenitude Arena Селин Дион отыграла 16 живых выступлений
Зоя Бербер поделилась в собственном блоге видео, на котором звезда находится вместе с бывшим супругом Максимом Белбородовым
Певица МакSим устроила праздник в честь 12-летия своей малышки Марии, появившейся на свет от Антона Петрова, владельца сети ювелирных магазинов
47-летняя Кэти Холмс появилась с новым возлюбленным, Джейсоном Бардом Ярмоски, которому исполнилось 39 лет
21-летняя Алина Белькевич, первенец Анны Седоковой, рассказала, что после завершения учебы в США несколько месяцев искала работу.
Кристал, вдова создателя журнала Playboy Хью Хефнера, ранее утверждавшая, что он насиловал её во время супружеской жизни, рассказала о знаменитых гостях его легендарной усадьбы и охарактеризовала некоторых из них как «ужасных людей»
Модель Елена Перминова, которая перебралась в Дубай с младшими детьми, рожденными в браке с миллиардером Александром Лебедевым, намекнула на возможные изменения в личной жизни
Певица, исполнившая хит «Шопен», довольна своей семейной жизнью с Романом Садырбаевым, ударником из её группы
Сегодня, 31 октября, у Сергея Лазарева сразу два повода для радости: в этот день появились на свет его сын и мама
Слухи о тайном браке скончавшегося критика Сергея Соседова широко разлетелись по интернету
Маргарита, мать Яны Кошкиной, окружена заботой дочери, которая стремится обеспечить ей комфорт
Катя IOWA объявила о своем решении не участвовать в мероприятиях, надевая арендованную одежду.
59-летняя Яна Поплавская в третий раз стала бабушкой
В 2003 году Гавриленко вошла в состав национальной команды России, а в 2008-м завоевала золотую медаль Олимпиады
В мае выпускником Брауновского университета стал старший сын 44-летней супермодели
Пресненский суд столицы разрешил спор Роман и Елены Товстик, приняв решение в пользу отца
Действующий олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров, живущий в браке с Оксаной Домниной, растит двоих детей
Анастасия Волочкова, экс-балерина Большого театра, написала, что направляется в Краснодар
Дочери Андрея Аршавина и Анны Петрушиной, Еве, уже в два года
В 13‑м сезоне вокального проекта на этапе слепых прослушиваний зрителям довелось увидеть неожиданное появление на сцене 17‑летней Анны Пересильд
Екатерина Климова приехала на Минский международный кинофестиваль
Пять лет Анна Нетребко не ступала на землю родины, выступая лишь в европейских театрах
29-летняя певица Люся Чеботина, известная своим хитом «Солнце Монако», пообщалась с девушкой, которая уже три года не может передвигаться без посторонней помощи
Анна Заворотнюк устроила себе путешествие по Италии
После появления на свет дочери от Петра Дранги Агата Муцениеце вновь вышла на подмостки театра-кабаре
Певица теперь ведет новое шоу, съемочный процесс которого развернулся в Китае
Певица Ирина Дубцова состояла в романтических отношениях с предпринимателем Дмитрием Ильиным
Джек Антонофф, вокалист коллектива Bleachers и актриса Маргарет Куолли подали заявление на расторжение брака
Пресненский районный суд завершил разбирательство между Еленой Товстик и ее бывшим супругом относительно опеки над детьми
Никола Пельтц выложила сообщение с поздравлением Бруклина Бекхэма по случаю их седьмой годовщины