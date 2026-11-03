Назван важный для развития мозга будущего ребенка витамин

Ученые выяснили, что витамин С во время беременности может защитить психику будущего ребенка. Женщины с высоким уровнем стресса часто получали его меньше, а их дети чаще были беспокойными. Однако с добавками нужно быть осторожными.