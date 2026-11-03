Мария Игнатьева
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В Тобольске суд рассмотрел иск мужчины, который воспитывал пасынка как родного сына. Тот погиб в зоне СВО, и отчим попросил пенсию по потере кормильца. Однако выплату назначить отказались.
Мужчина вернулся из Австралии в Индию и через два дня убил жену. По версии следствия, мотивом стала ревность. Сына он отправил в магазин, чтобы остаться с жертвой наедине.
На Ямале произошло еще одно нападение медведя на человека. На этот раз жертвой хищника стал рыбак.
В омском лицее №64 произошла драка, в которой тяжело пострадала школьница. Она заступилась за мальчика, которого травил одноклассник. Нападавший продолжил бить девочку ногами даже после того, как она потеряла сознание.
Массовая драка со стрельбой у ресторана на Кубани закончилась для одного из участников реальным сроком. Районный суд дал ему три года, но краевой счел наказание слишком мягким. Теперь молодой человек проведет в колонии пять лет.
Обычный обед в полицейском участке перерос в вооруженный конфликт. Американского детектива взбесил запах разогретой рыбы, из-за чего он схватился за табельное оружие. Теперь мужчина навсегда распрощался с карьерой.
В Москве задержали еще одну фигурантку дела о жестоком убийстве таксистки из Дагестана. По версии следствия, именно она подыграла бывшему мужу жертвы и заманила женщину на встречу под видом туристки. Расправа произошла на почве ревности.
Полиция Новокубанского района раскрыла дерзкую кражу. Пожилая женщина лишилась почти всех накоплений, а след вывел на ее собственную внучку. Девушка призналась, что годами обворовывала родственницу.
В Ямало-Ненецком автономном округе произошла очередная трагедия. Медведь напал на сотрудника предприятия, который скончался от полученных травм. Этот случай стал уже 32-м с весны.
В Бугульме расследуют трагедию в детском лагере. После гибели 12-летней школьницы от тяжелой инфекции следователи возбудили уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют точные причины произошедшего и опрашивают свидетелей.
В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали второе за сутки нападение медведя на человека. На этот раз хищник атаковал в лесной зоне Красноселькупского района. Пострадавший выжил и находится под наблюдением врачей, сообщили в правительстве округа.
Смерть 12-летней школьницы в лагере под Бугульмой обрастает новыми подробностями. Пока прокуратура выясняет причины трагедии, родители других детей заявили об избиениях и равнодушии вожатых. Оказалось, что руководство лагеря сменилось незадолго до смены.
Ученые выяснили, что витамин С во время беременности может защитить психику будущего ребенка. Женщины с высоким уровнем стресса часто получали его меньше, а их дети чаще были беспокойными. Однако с добавками нужно быть осторожными.
В Кемеровской области вынесли суровый приговор супругам, которые издевались над 12-летним школьником. Отчим получил 16 лет строгого режима, мать — 13 лет колонии. Ребенку потребовалась помощь пластических хирургов.
В Татарстане расследуют обстоятельства гибели ребенка в детском лагере. У школьницы резко подскочила температура, позже ее перевели в реанимацию, но спасти не удалось. Врачи подозревают опасную инфекцию, а всю смену оставили под наблюдением.
Столичные полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков. Задержаны 18-летний молодой человек и его 15-летняя подруга. Дома у девушки в Подмосковье обнаружили тайник с мефедроном и оборудование для фасовки.
Пятеро рыбаков оказались отрезаны от мира из-за ледохода на месте слияния двух рек. Добраться до них по земле было невозможно, а до ближайшего поселка — десятки километров. Спасатели пришли на помощь с воздуха.
В Пуровском районе Ямала медведь напал на мужчину, он погиб на месте. Следственный комитет начал проверку, а жителей Уренгоя попросили не выходить без нужды из дома. По неподтвержденным данным, еще один человек пострадал от зверя в Красноселькупском районе.
В Оренбурге врачи провели операцию, которая вернула пациентке подвижность. Они удалили новообразование массой почти 28 килограммов. Женщина снова может ходить без посторонней помощи.
В США учительница призналась в многолетнем насилии над школьником. Мальчик жил с ней, а в 11 лет она впервые принудила его к сексу. Спустя годы женщина родила от него ребенка.
В Котласе ночью произошла стрельба у кафе. Посетитель, которого не пустили в заведение с ружьем, вернулся с оружием и открыл огонь. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.
Житель Забайкалья попытался вывезти за границу крупную партию клыков кашалота. Стоимость груза превысила миллион рублей. Контрабандиста задержали прямо на пункте пропуска.
Ночная атака беспилотников на Ярославль привела к возгоранию на территории нефтеперерабатывающего завода. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили более сотни воздушных целей. Есть пострадавшие среди сотрудников предприятия.
Ночью Московский регион пережил очередную массированную атаку беспилотников. Силы ПВО вступили в бой на дальних подступах. Часть дронов прорвалась ближе к столице.
Американские ученые выяснили, что жизнь в одиночестве повышает риск смерти у людей от 18 до 64 лет. Исследование охватило почти 600 тысяч человек. Особенно высоким оказался риск суицида.
Ночью над Тульской областью силы ПВО уничтожили крупную группу украинских беспилотников. Власти сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений. Подробности ночной атаки уточняются.
В Забайкалье вынесли суровый приговор администратору Telegram-канала. Молодой человек публиковал материалы, оправдывающие нацизм и терроризм. Суд отправил его в колонию на девять лет.
В Индии вынесен приговор по делу о насилии под видом религиозного обряда. Священнослужитель обещал женщине избавить ее мужа от злого духа, но совершил преступление. Суд отправил его в тюрьму на длительный срок.
В Потсдаме начался суд над детским врачом, которого обвиняют в сотнях преступлений против несовершеннолетних. Среди пострадавших — десятки детей. Процесс обещает быть долгим.
В польских Татрах турист устроил драку с диким оленем. Видео инцидента опубликовала администрация Татранского национального парка. Случай вызвал возмущение у сотрудников заповедника.