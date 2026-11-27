Михаил Смальцев
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27 ноября 2026 года — 331-й день года по григорианскому календарю. В XX и XXI веках эта дата соответствует 14 ноября по юлианскому календарю. Ниже — подборка праздников, памятных дат, примет и имён, связанных с этим днём.
Последний ноябрьский вторник 2026 года — 26 ноября — это дата, которая словно соткана из контрастов: в ней соседствуют строгие церковные поминовения и шумные профессиональные праздники, трагические страницы войн и триумфы космических запусков.
25 ноября 2026 года — среда, 329-й день года. По юлианскому календарю дата соответствует 12 ноября. Ниже — подборка праздников, памятных дат, имён и примет, связанных с этим днём.
24 ноября 2026 года — это 328-й день года по григорианскому календарю. Эта дата словно подводит черту под осенним сезоном: в народной традиции с неё начинаются устойчивые холода, а в православном календаре она связана с памятью преподобного Феодора Студита, давшего дню название «Фёдор Студит».
23 ноября 2026 года — 327-й день года по григорианскому календарю (в високосные годы — 328-й). По юлианскому календарю эта дата соответствует 10 ноября, поэтому все православные торжества и памятные даты, привязанные к старому стилю, приходятся именно на этот день.
17 ноября 2026 года — 321-й день года по григорианскому календарю (в високосные годы — 322-й). По юлианскому календарю эта дата соответствует 4 ноября.
Сегодня, 16 ноября 2026 года, — 320-й день года по григорианскому календарю. Этот день богат на памятные даты, исторические события и дни рождения выдающихся личностей. Давайте подробнее разберёмся, что отмечается сегодня.
Этот день занимает 319-е место в календаре (320-е в високосные годы). По григорианскому календарю дата соответствует 2 ноября по юлианскому стилю.
14 ноября 2026 года — 318-й день года по григорианскому календарю. В XX и XXI веках эта дата соответствует 1 ноября по юлианскому календарю.
13 ноября 2026 года — 317-й день года по григорианскому календарю. Дата насыщена самыми разными событиями: от профессиональных и международных праздников до церковных памятных дней и важных исторических вех. Рассказываем, что отмечают в этот день в России и мире, кого вспоминают в православной традиции, а также какие приметы, исторические даты и дни рождения связаны с 13 ноября.
12 ноября 2026 года — четверг. По григорианскому календарю это 316-й день года, а по юлианскому стилю дата соответствует 30 октября. Этот день богат на праздники, памятные даты и исторические события — от экологических инициатив до важнейших вех в истории России.
11 ноября 2026 года — среда, 315-й день года по григорианскому календарю. До Нового года остаётся ровно 50 дней. Эта дата вмещает множество значимых событий: от профессиональных праздников до памятных исторических дат и дней рождения выдающихся людей. Разбираемся, что отмечают в России и мире в этот день.
10 ноября 2026 года — 314-й день года по григорианскому календарю. Эта дата богата на профессиональные, международные и религиозные события, а также на важные исторические вехи.
9 ноября 2026 года — 313-й день уходящего года. Этот день богат на важные исторические даты, профессиональные и международные праздники, а также имеет глубокие корни в православной традиции и народных поверьях. Давайте подробно разберем, чем знаменателен этот день.
8 ноября 2026 года — 312-й день года по григорианскому календарю. Эта дата богата на события, праздники и памятные даты, а также на дни рождения и уходы из жизни известных личностей.
Седьмой день ноября — дата, которая для России и постсоветского пространства звучит особенно громко. В 2026 году исполняется 109 лет со дня Октябрьской революции, и этот день по-прежнему остаётся точкой притяжения исторической памяти, государственных традиций и народных примет. Рассказываем, какие праздники выпадают на 7 ноября 2026 года, что говорят церковные календари и чем эта дата запомнилась в мировой и отечественной истории.
Шестой день ноября — 310-й день года по григорианскому календарю. Дата богата на события, памятные даты и дни рождения известных людей.
Пятое ноября — день насыщенный: государственные и профессиональные праздники, церковные памятные даты, богатая событиями история и целая плеяда известных имён, родившихся и ушедших в этот день. Ниже — тематический обзор.
4 ноября 2026 года — 308-й день года по григорианскому календарю (2026 год не является високосным). По юлианскому календарю эта дата соответствует 22 октября. Ниже — обзор праздников, памятных дат, исторических событий и известных именинников этого дня.
Третьего ноября 2026 года по григорианскому календарю — 307-й день года. По юлианскому календарю эта дата в XX–XXI веках соответствует 21 октября. Ниже — подборка праздников, памятных дат, церковных воспоминаний, народных примет и имён, связанных с этим днём.
2 ноября 2026 года — 306-й день года по григорианскому календарю. По юлианскому календарю эта дата соответствует 20 октября. Ниже — праздники, памятные даты, именины, приметы и события этого дня.
Первый день последнего осеннего месяца — 305-й день года (в високосные годы 306-й). По юлианскому календарю в XX–XXI веках эта дата соответствует 19 октября.
31 октября 2026 года — 304-й день года по григорианскому календарю. По юлианскому календарю дата соответствует 18 октября. Этот день богат на праздники, исторические события и памятные даты.
Тридцатый день октября 2026 года — это 303-й день года по григорианскому календарю (в високосные годы — 304-й). По юлианскому календарю дата соответствует 17 октября. Этот день богат на профессиональные, памятные и религиозные даты, а также на важные исторические события.
29 октября 2026 года — 302-й день года по григорианскому календарю. По юлианскому стилю эта дата соответствует 16 октября, поэтому православные праздники и памятные даты определяются именно по старому стилю. Рассказываем, какие праздники, церковные даты, народные приметы и исторические события связаны с этим днём.
28 октября 2026 года — 301-й день года по григорианскому календарю. В XX и XXI веках эта дата соответствует 15 октября по юлианскому календарю.
27 октября — 300-й день уходящего года. До Нового года остается чуть больше двух месяцев. Этот день богат на культурные, научные и духовные события. Ниже мы собрали всё самое важное, что нужно знать о праздниках, приметах и памятных датах этого дня.
26 октября 2026 года — 299-й день года по григорианскому календарю, до конца года остаётся 66 дней. В XX–XXI веках эта дата соответствует 13 октября по юлианскому календарю.
25 октября 2026 года — 298-й день года по григорианскому календарю. До Нового года остаётся 67 дней. По юлианскому календарю дата соответствует 12 октября.
24 октября 2026 года — 297-й день года по григорианскому календарю. В XX–XXI веках эта дата соответствует 11 октября по юлианскому календарю. Рассказываем, какие праздники и памятные даты приходятся на этот день, что отмечают в России и мире, а также о ключевых событиях, родившихся и ушедших знаменитостях.