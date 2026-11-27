Какой сегодня праздник: 24 октября 2026 года

24 октября 2026 года — 297-й день года по григорианскому календарю. В XX–XXI веках эта дата соответствует 11 октября по юлианскому календарю. Рассказываем, какие праздники и памятные даты приходятся на этот день, что отмечают в России и мире, а также о ключевых событиях, родившихся и ушедших знаменитостях.