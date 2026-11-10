Николай Дудченко
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Конфликт на Ближнем Востоке, который длится уже большую часть 2026 года, периодически пытается зайти в тупик. Стратегия «экономического удушения» Ирана пока что не принесла США ощутимых результатов, хотя, например, по мнению главы ЦРУ Д.Рэтклиффа и госсекретаря США М.Рубио, текущая фаза конфликта под названием «ни войны, ни сделки» выгодна Америке.
На сентябрь 2026 года вопрос с выполнением плана текущего года по нефтегазовым доходам (далее — НГД) российского бюджета до сих пор остается открытым. Более того, шансы на то, что план действительно будет выполнен, стремительно сокращаются. За прошлый, 2025 год российский бюджет получил около 37,1 трлн руб. доходов, из которых 8,7 трлн руб. относятся к НГД. Таким образом, на нефтегазовые доходы пришлось более 23% общих доходов российской казны.
Прошло уже более пяти месяцев с начала конфликта на Ближнем Востоке, а он по-прежнему далек от завершения.
В конце апреля 2026-го произошло одно из самых значимых событий для рынка нефти — выход из организаций OПЕК и OПЕК+ Объединенных Арабских Эмиратов. Оно, правда, быстро померкло на фоне конфликта США—Иран. В общем, решение ОАЭ о выходе практически никак не повлияло на рыночные цены на нефть, однако породило множество спекуляций относительно того, как долго еще сможет просуществовать картель.
Операция США против Ирана «Эпическая ярость» была продолжена в апреле. Уже сейчас, по прошествии примерно двух месяцев, важно отметить, что Вашингтоном, безусловно, была допущена ошибка планирования — излишним оптимизмом относительно решения поставленных задач. Довольно интересное продолжение, касающееся характера ошибок прогнозирования, изложил Насим Талеб в своем «Черном лебеде». Талеб выдвинул правило: «чем дольше ждешь — тем дольше предстоит ждать».
Прошло больше месяца с тех пор, как США начали операцию «Эпическая ярость», нанеся удар по Ирану. Проведение данной операции было в целом ожидаемым событием, так как в течение нескольких недель до него США сосредоточили в Ближневосточном регионе огромную группировку войск. По подсчетам военных экспертов, до начала операции вокруг исламской республики было сконцентрировано больше вооруженных сил США, чем перед операцией против Ирака в 2003 году.
Начало 2026 года получилось достаточно активным с точки зрения геополитики. В самом начале января США провели операцию «Абсолютная решимость», в рамках которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой. Также США усилили военное давление на Иран. На момент написания данной статьи Штаты существенно нарастили военное присутствие в регионе.
Двукратное падение курса биткоина, случившееся за последнее время, в очередной раз разогнало волну интереса к рынку криптовалют. Но прежде чем включиться в дискуссию о масштабах применения криптовалют в современном финансовом мире, позволим себе несколько важных замечаний.