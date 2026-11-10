Названа следующая цель Трампа после Ирана: на очереди Арктика

Прошло больше месяца с тех пор, как США начали операцию «Эпическая ярость», нанеся удар по Ирану. Проведение данной операции было в целом ожидаемым событием, так как в течение нескольких недель до него США сосредоточили в Ближневосточном регионе огромную группировку войск. По подсчетам военных экспертов, до начала операции вокруг исламской республики было сконцентрировано больше вооруженных сил США, чем перед операцией против Ирака в 2003 году.