Петербурженка убила мать 44 ударами ножом, а в Сыктывкаре после прогулки пропала 10-летняя девочка: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, – от громких происшествий до повседневных проблем и радостей. Эксклюзивный взгляд на самые важные события дня – в нашем обзоре.