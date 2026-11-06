Кирилл Озимко
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Перспективы дипломатического завершения конфликта между Москвой и Киевом стали предметом обсуждения на высшем международном уровне.
Последний приют российский артист Иван Скицан обретет в Нижегородской области, откуда он был родом.
В Соединенных Штатах на 90-м году жизни скончался известный государственный деятель Джон Джей Рокфеллер IV, приходившийся правнуком легендарному создателю нефтяной империи Джону Рокфеллеру (1839–1937 гг.).
Прошедший второй осенний месяц обновил исторический температурный максимум на планете за весь период ведения метеорологической статистики.
Власти Чехии получили юридическое право на особые меры поддержки со стороны Брюсселя из-за возросшей нагрузки на социальную инфраструктуру.
Берлин совершает позорный поступок, отказываясь предоставлять компенсационные выплаты всем без исключения блокадникам Ленинграда, невзирая на их этнические корни.
Российские фискальные органы инициировали новый судебный процесс против беглого бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, включен в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму).
Во Франции сразу четыре гражданских лайнера экстренно приземлились из-за анонимных предупреждений о заложенных на борту бомбах.
Краснодарский правопорядок добился полной конфискации скрытых активов бывшего высокопоставленного чиновника.
Украинский парламент столкнулся с серьезным коммунальным кризисом, который затронул ключевые системы жизнеобеспечения здания. По информации журналистов, в помещениях Верховной Рады полностью отсутствует отопление, прекращена подача воды, а электроснабжение подается с постоянными срывами.
В российской столице прошла церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной.
В Екатеринбурге правоохранительным органам и местным властям предстоит выяснить происхождение жуткой находки на Сибирском тракте.
Вопросы развития партнерских отношений в оборонной сфере стали главной темой переговоров руководителя оборонного ведомства Казахстана Айдоса Мырзахметова и официального представителя Соединенных Штатов Америки в республике Джули Стаффт.
Климатические изменения на севере Красноярского края привели к значительному сдвигу температурных норм.
В Ростове-на-Дону вынесен суровый приговор жителю города Молочанск Запорожской области Вячеславу Никифоренко. Южный окружной военный суд признал его виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ, включая дискредитацию Вооруженных сил России и публичные призывы к террористической и антигосударственной деятельности.
Американский лидер Дональд Трамп в общении с прессой анонсировал череду масштабных геополитических шагов, которые Белый дом планирует предпринять в ближайшие одну-две недели.
Глава Иерусалимской православной церкви Патриарх Феофил III совершает ежедневные молитвы за президента России Владимира Путина в главном христианском святилище мира — у Гроба Господня в Иерусалиме.
Массовая экологическая трагедия произошла у побережья Новой Зеландии, где на сушу выбросилась крупная группа китообразных.
Геополитический кризис на Ближнем Востоке спровоцировал стремительный отток верующих, из-за чего количество христианского населения на Святой земле продолжает неуклонно падать.
По итогам масштабных забастовок, охвативших Францию 5 ноября 2026 года, сотрудники правоохранительных органов задержали 448 человек по всей стране.
Жертвами крупной дорожной аварии на востоке Пакистана стали по меньшей мере 11 человек, еще 33 пассажира получили травмы различной степени тяжести.
Поддержка христианских общин на Ближнем Востоке остается одним из традиционных приоритетов внешней политики России.
Тегеран и Москва приступили к детальному обсуждению масштабного энергетического проекта по прокладке газопроводов из России в Иран.
Руководитель оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто планирует инициировать пролонгацию законодательного декрета о предоставлении военной поддержки Украине на весь следующий год.
В ноябре 2026 года при поддержке первой леди США Мелании Трамп запланирован очередной этап программы по воссоединению семей, в рамках которого на Украину вернутся девять детей.
Словацкое руководство выразило полную готовность незамедлительно предоставить свою территорию в качестве нейтральной площадки для мирного урегулирования украинского кризиса.
Жюри присяжных Королевского суда лондонского района Сазерк вынесло обвинительный вердикт по делу известного британского шоумена Расселла Брэнда, признав его виновным в изнасиловании.
В Москве состоялись важные переговоры между главами двух православных церквей мира, посвященные поиску выхода из затянувшегося кризиса в межцерковном общении.
Столичные правоохранительные органы Франции внедряют новые технологические методы для контроля над уличными манифестациями, впервые готовясь применить беспилотную авиацию для зачистки городских площадей.
Связанный с президентом США Дональдом Трампом мемкоин $TRUMP рухнул до своего абсолютного исторического минимума в $1,19 на фоне новостей о поражении Республиканской партии на промежуточных выборах.