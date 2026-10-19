От Вайнштейна до Эпштейна: эротико-политические скандалы сотрясают западный мир

То, что некоторые богатые и влиятельные мужчины любят девушек «погорячее», известно давно. Иногда они попадают в скандалы, и тогда «желтая пресса» расплачивается с ними по полной. Широкая общественность реагирует на эти проделки по-разному. Во Франции относятся спокойно к тому, что президент страны может иметь любовницу. Жискар д’Эстен, к примеру, состоял в любовной связи с Сильвией Кристель. Эта дама кроме того, что была по-настоящему красивой женщиной, ничем особенным не отличилась.