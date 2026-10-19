Рафаэль Гусейнов
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Мы привыкли к тому, что календарь предлагает нам каждый день отмечать тот или иной праздник. В этом ряду достаточно скромно смотрится Всемирный день еды, который традиционно отмечается 16 октября. Заглянем сегодня и мы в историю, вспомним, как ели наши родители совсем недавно.
Писатели порой пишут философские трактаты, а философы иногда излагают свои мысли на языке литературы. Редко это получается удачно, но бывают и исключения. В 2006 году, когда умер Станислав Лем, мировые агентства и телеканалы назвали его крупнейшим писателем-фантастом, оказавшим серьезное влияние не только на литературу в этом жанре, но и пророчески предвидевшим наше будущее.
Любая война – это страдания, гибель людей, плен. Первые месяцы Великой Отечественной войны – одна из самых драматичных страниц в нашей истории. Та легкость, с которой фашистские армии продвигались по стране, мощь бронированных армад нацистов, уверенность сытых, хорошо вооруженных и мотивированных военнослужащих Вермахта внушали страх, ломали волю немалого числа людей.
Решение парламентариев еврейского государства вызвало резкую критику со стороны европейских политиков и международных правозащитных организаций. Смертная казнь становится, согласно этому решению, стандартным наказанием для палестинцев, признанных виновными в совершении террористических актов. Решения об исключительной мере наказания будут приниматься военными судами. При этом возможность помилования исключена.
То, что некоторые богатые и влиятельные мужчины любят девушек «погорячее», известно давно. Иногда они попадают в скандалы, и тогда «желтая пресса» расплачивается с ними по полной. Широкая общественность реагирует на эти проделки по-разному. Во Франции относятся спокойно к тому, что президент страны может иметь любовницу. Жискар д’Эстен, к примеру, состоял в любовной связи с Сильвией Кристель. Эта дама кроме того, что была по-настоящему красивой женщиной, ничем особенным не отличилась.