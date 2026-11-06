Руслан Панкратов Публикаций: 210

Политолог, аналитик международных отношений и эксперт по странам Прибалтики. Политический беженец, в сентябре 2023 года переплыл границу в гидрокостюме и попросил политическое убежище в РФ. По образованию — врач-психотерапевт (Латвийская медицинская академия, 1997) и информационный аналитик (Московский авиационный институт, 2004). Свыше 20 лет занимается исследованием геополитики Восточной Европы, языковой политики, трансформации постсоветских государств и межэтнических отношений в регионе. Депутат Рижской Думы (2009–2017). Глава фонда по сохранению наследия В.С.Пикуля. Автор книги «Потомки вертухаев Саласпилса. Всё, что нужно знать о Латвии». С 2024 года — научный сотрудник Института стран СНГ, завотделом стран Прибалтики. Член Союза журналистов России и экспертного совета «Офицеры России». Специализируется на геополитической аналитике, изучении политики Европейского союза в отношении России, профайлинге и психологическом анализе политических лидеров, исследовании механизмов культурной экспансии и информационной политики в конфликтных регионах.