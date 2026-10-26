«Войны заканчиваются, логистические вызовы — нет»: эксперт о приграничье

В условиях СВО проблемы транспортной логистики приобретают особое значение. Достаточно вспомнить критическое положение дел этим летом на трассе «Новороссия» из-за систематических атак украинских беспилотников. Но проблема защиты логистики останется какое-то время даже после завершения СВО и достижения мира. Так считает эксперт по транспортной безопасности Сергей Васильченко.