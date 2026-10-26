Сергей Васильченко
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В условиях СВО проблемы транспортной логистики приобретают особое значение. Достаточно вспомнить критическое положение дел этим летом на трассе «Новороссия» из-за систематических атак украинских беспилотников. Но проблема защиты логистики останется какое-то время даже после завершения СВО и достижения мира. Так считает эксперт по транспортной безопасности Сергей Васильченко.
Планы Зеленского с помощью массированных террористических беспилотных и ракетных атак заставить Россию пойти на невыгодные ей условия мира потерпели провал. Во многом это результат совершенствования российской системы ПВО. Так считает член Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран СВО, кавалер орденов Мужества и Преподобного Сергия Радонежского Виктор Дядюра.
Главными героями гоночного сезона в этом году стали первый российский пилот "Формулы-1", его подопечные и построенная под его руководством гоночная машина.