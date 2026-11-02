Первое золото Ибрагимова и историческая медаль Курбанова на чемпионате мира в Астане

На ЧМ-2026 в Астане россияне выступали с флагом. Ибрагим Ибрагимов выиграл золото в весе до 70 кг, победив киргиза Акматалиева 5:2. Это первый титул Ибрагимова и первое золото России в категории за семь лет. Абдулла Курбанов (до 125 кг) и Заур Угуев (до 61 кг) взяли серебро, уступив иранцам Заре и Мохаммаднезхаджавану. Медаль Курбанова стала первой для РФ в супертяжах за 12 лет.