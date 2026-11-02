Сергей Алексеев
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Шеф-редактор отдела "МК-Спорт". Окончил Институт журналистики и литературного творчества с «красным» дипломом. Работал спортивным обозревателем в федеральных СМИ, освещал как специальный корреспондент чемпионаты Европы и мира по футболу. До прихода в «Московский комсомолец» - директор по связям с общественностью – пресс-атташе АФК «Российская Премьер-Лига», участвовал в организации и проведении всех крупных спортивных и социальных проектов РПЛ. Состоит в Союзе журналистов Москвы.