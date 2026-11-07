«Всё собьём»: как «Берег» охотится на дроны-невидимки

«Охотиться» здесь приходится в любое время суток – вражеских «птиц» на любой вкус и цвет. Одни ведут разведку, другие пытаются прорваться на «большую землю», третьи охотятся за техникой и транспортом на дорогах.