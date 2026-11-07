Виктор Воронов
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«Охотиться» здесь приходится в любое время суток – вражеских «птиц» на любой вкус и цвет. Одни ведут разведку, другие пытаются прорваться на «большую землю», третьи охотятся за техникой и транспортом на дорогах.
Пятьсот. Именно стольких боевых товарищей спас фельдшер штурмового отряда «Пересвет» 245-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Минус». За этой цифрой – ранения, работа на переднем крае, эвакуации под огнём и жужжанием вражеских «птиц». Бойцы точно знают, что «Минус» в беде не бросит…