Юлия Куортти
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Домашняя серия «Металлурга» завершилась матчем с «Нефтехимиком».
Короткая домашняя серия «Металлурга» началась с матча с московским ЦСКА. К этой игре команды подошли в ранге лидеров конференций «Запад» и «Восток».
Параллельно с регуляркой чемпионата Суперлиги «Металлург» начал борьбу на Кубке России. Соперником по 1/16 стала брянская «Десна».
Серия игр на домашней площадке для «Металлурга» продолжилась матчем с «Новосибирском». Оба соперника до этой встречи находились в одинаковом положении, имея в активе по 1 победе.
Не так давно в жизни Магнитогорской академической хоровой капеллы имени Эйдинова произошло важное событие — переезд в новое здание с собственным залом для концертов. И событие это вполне можно назвать историческим: коллектив, существующий в городе больше 80 лет, не имел собственного «дома» и кочевал всё время по разным театральным и концертным площадкам. Теперь капелла обзавелась просторными помещениями, где есть всё необходимое для творческого процесса.
«Металлург» начал новую серию игр на выезде, и первой точкой в маршруте стал Нижний Новгород и недавно открывшаяся новая ледовая арена, где теперь играет «Торпедо».
Игровой календарь нового регулярного чемпионата Суперлиги свёл в первом же матче две команды Челябинской области «Металлург» и «ЧБК».
Через несколько дней баскетболисты «Металлурга» начнут новый сезон. Они по‑прежнему в Суперлиге, но к грядущему чемпионату команда подходит с серьёзно обновлённым составом и новым тренерским тандемом. За пару дней до первого матча сезона БК провёл для СМИ открытую тренировку.
Второй день Детского экологического форума в Магнитогорске по событийности ничуть не уступал первому — яркое шоу на торжественной церемонии открытия, общение школьников с экспертами и почётными гостями, мастер-классы, ну и самое важное — объявление победителей.
В четвёртый раз подряд Челябинская область собирает школьников со всей страны, для которых экология, сохранение окружающей среды — не просто слова.