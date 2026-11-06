Свой зал, свои мечты: как Магнитогорская капелла обрела новый дом

Не так давно в жизни Магнитогорской академической хоровой капеллы имени Эйдинова произошло важное событие — переезд в новое здание с собственным залом для концертов. И событие это вполне можно назвать историческим: коллектив, существующий в городе больше 80 лет, не имел собственного «дома» и кочевал всё время по разным театральным и концертным площадкам. Теперь капелла обзавелась просторными помещениями, где есть всё необходимое для творческого процесса.