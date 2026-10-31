Юлия Варсегова
Публикаций: 2315
Трамп положительно оценил идею сделать Илона Маска руководителем телекомпании CNN
Посол Польши ушел из-за попытки захвата Конституционного суда
Трамп допустил венесуэльский сценарий для Кубы
Более 177 тыс. человек зарегистрировались на протесты в ФРГ
Трамп не простит провала: Иран может стать козлом отпущения
Пентагон покупает дроны тысячами, а РФ и КНР делают миллионы
Каллас обвинили в русофобии после высказывания о Лаврове
Полиция Италии провела 60 обысков из-за призывов к насилию
КНР наращивает контроль над акваторией к востоку от Тайваня
Школьники Франции продолжат протесты и блокировки после каникул
Корвин-Петровская приостановила работу Конституционного суда
Бернэм: готов обсудить официальные извинения за работорговлю
Йотова хочет, чтобы София стала мостом к Москве
Партии Польши разошлись во мнениях о консультациях по КС
Дрон ударил по мирным рыбакам в Персидском заливе
Линднер раскритиковал Мерца: смена канцлера без смены политики
Bild высмеял Вадефуля: министр сбежал от фотографии
Берек оценил ситуацию у КС как скандальную
Пограничники Польши проверяют фотографии у граждан Украины
Зенитки Skyranger провалили стрельбы против дронов ВСУ
Армия Ирана пригрозила расширить войну в случае авантюры США
Троих задержали за проникновение на территорию КС в Варшаве
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши: прокуратура и полиция сдали экзамен, не допустив эскалации
Вадефуль заявил, что Россия не входит в западную семью
Госсовет Франции запретил профсоюзную демонстрацию в центре Парижа
Полиция Фейрфилда разыскивает стрелявшего в молле
Сикорский призвал к срочному прекращению огня в Черном море
Саудовская Аравия сбила беспилотник под Эр-Риядом
«Козыри в рукаве»: Гавришко раскрыла дерзость Эстонии
Трамп заявил, что демонстрантам платит Джордж Сорос