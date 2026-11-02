Как носить любимые вещи годами и выглядеть модно

Любимая вещь — это не просто предмет гардероба, а маленькая история: с ней связаны воспоминания, в ней чувствуешь себя уверенно, и расставаться с ней совсем не хочется. Но мода не стоит на месте, и порой кажется, что даже самый удачный жакет или платье через пару сезонов безнадежно устаревает. На самом деле вещь может служить годами, если научиться ее «перепридумывать». Рассказываем, как сохранять верность любимым вещам и при этом оставаться в тренде.