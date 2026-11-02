Жанна Дарт
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Мужской стиль часто ассоциируется с внушительными бюджетами и люксовыми брендами, но реальность городских будней куда прагматичнее. Мы-то знаем, что главный секрет — не в логотипах, а в сочетании вещей. И дадим вам рабочий план, как собрать образ, который выглядит дороже своих денег.
Грибок ногтей (онихомикоз) — не та проблема, о которой хочется думать, пока она не постучится в дверь. А постучаться она может самым будничным образом: не в экзотической поездке, а дома, в спортзале, в гостях или даже в обувном магазине. Расскажем, где прячутся неочевидные риски — и как их обойти.
Зима – не только сезон, когда хочется закутаться потеплее, чтобы не замерзнуть. Нам хочется ходить красивыми по красивым снежным улицам. Пуховик, конечно, вещь функциональная: защитит от холода и ветра, но кто сказал, что он не может выглядеть стильно? Предлагаем вашему вниманию модели, в которых хочется не только дойти до метро, но и задержаться на фото у витрины.
Ароматерапия прочно вошла в нашу бьюти-рутину: эфирные масла добавляют в кремы, маски, ванны, используют в диффузорах и даже наносят точечно на кожу. Однако при использовании таких средств важно соблюдать меры безопасности.
После нескольких лет господства оверсайза приталенный силуэт снова уверенно занимает первые строчки в списках трендов. Но многие женщины по привычке сторонятся его: кажется, что такая посадка неизбежно сковывает движения, подчеркивает несовершенства и требует идеальной осанки.
Почему столько внимания бровям и ресницам — спросите вы. Ответ прост: это не просто детали, а выразительные акценты, способные изменить восприятие лица в целом.
Помните тот самый костюм-двойку из гардероба деловой женщины 2010‑х? Строгий жакет, брюки с идеальной стрелкой, лодочки — образ, который ассоциировался исключительно с переговорами и дедлайнами. Сегодня этот дуэт переживает эффектное возвращение, но уже в совершенно новом прочтении.
Когда мы говорим о сиянии кожи, в воображении сразу возникает образ юной девушки с «влажным» финишем. Но для зрелой кожи такой подход нередко дает обратный эффект: подчеркивает текстуру, делает заметнее морщинки и неровности.
Капюшон – деталь очень удобная. Снял, когда жарко, накинул – когда холодно. Он давно перестал быть деталью исключительно спортивной или утилитарной одежды и уверенно держится в коллекциях люксовых и базовых марок.
В бьюти-рутине маски для лица давно стали почти обязательным пунктом: полки магазинов ломятся от баночек и саше с обещаниями «мгновенного преображения».
Эпоха, когда менопаузу воспринимали как «осень жизни», ушла в прошлое. Современная женщина встречает этот период на пике карьерных достижений, личной зрелости и социальной активности. Однако физиологию обмануть трудно: угасание функции яичников и резкое снижение уровня эстрогенов могут сопровождаться неприятными симптомами — от пресловутых приливов до эмоциональных качелей и бессонницы.
Любимая вещь — это не просто предмет гардероба, а маленькая история: с ней связаны воспоминания, в ней чувствуешь себя уверенно, и расставаться с ней совсем не хочется. Но мода не стоит на месте, и порой кажется, что даже самый удачный жакет или платье через пару сезонов безнадежно устаревает. На самом деле вещь может служить годами, если научиться ее «перепридумывать». Рассказываем, как сохранять верность любимым вещам и при этом оставаться в тренде.
В эпоху осознанного потребления полки магазинов ломятся от баночек с пометками «натурально», «эко», «органик». Мы тянемся к ним, веря, что натуральная косметика значит безопасная. Но правда в том, что она не всегда дает желаемый эффект, а надписи на упаковке нередко — лишь ловкий маркетинговый ход. Разбираемся, какие ингредиенты действительно способны преобразить кожу, а какие чаще служат красивым фасадом.
Чашка кофе по утрам для многих стала почти ритуалом: будто без нее день и не начнется. На самом деле есть и другой путь, чтобы почувствовать себя бодрым — не через кофеин, а через бережное отношение к собственной энергии. У организма есть свои внутренние батарейки — их можно подпитывать едой и полезными привычками.
Морщины не появляются за одну ночь. Наша кожа день за днем накапливает последствия наших привычек — и лишь потом «припоминает» их в виде пигментации или «поплывшего» овала. Рассказываем, какие решения стоит пересмотреть уже сегодня, чтобы отсрочить возрастные изменения.
Мех в девяностые был символом роскоши и социального статуса: объемные шубы, шапки, пушистые воротники — все это привлекало внимание. Сегодня подход другой: меховые элементы стали деликатным акцентом, а не главным героем образа.
У каждой женщины в шкафу есть любимое пальто, с которым трудно расстаться, но фасон будто «устарел», цвет потускнел, а мысль о походе в ателье вызывает легкую панику. Выбрасывать добротную вещь не стоит. За один вечер можно вернуть пальто актуальность — и без радикального перешива.
Осень — время, когда многие замечают: суставы начинают ныть. Кто-то чувствует ломоту в коленях перед дождем, кто-то — скованность в пальцах при резком похолодании. Вместе с врачом-ортопедом Аленой Ивановой разбираемся, почему погода так влияет на суставы и какие меры предпринять, чтобы вернуть себе легкость движений.
Резкие изменения атмосферного давления, внезапные похолодания, скачки влажности — привычная картина межсезонья. Для многих такие погодные качели становятся настоящим испытанием. Особенно остро на капризы природы реагируют люди с сердечно-сосудистыми особенностями, гипертонией или гипотонией.
После 50 вы начинаете замечать, что кожа меняется: становится менее плотной, тусклой, появляется морщины. Не пугайтесь: мы не будем предлагать «армию» баночек с косметикой и сложные ритуалы по уходу, а расскажем о минималистичном, но эффективном наборе средств, который закроет базовые потребности и легко впишется даже в самый суровый распорядок дня.
Межсезонье — время, когда погода меняется по несколько раз за день, а гардероб должен быть не только красивым, но и функциональным. Один из самых удачных вариантов для этого периода — верхняя одежда с подстежкой.
Еще недавно седина воспринималась как неизбежный маркер возраста, который хочется поскорее замаскировать. Сегодня она все чаще становится элементом осознанного стиля — знаком уверенности и индивидуальности. Расскажем, как сделать седину сильной стороной вашего образа.
Осень в городе — это не только кофе навынос и шуршание листьев под ногами, но и отличный повод выгулять новую шляпу. Головной убор в мегаполисе — не только про утилитарность, чтобы согреться. Судя по прошедшим неделям моды, шляпа способна стать настоящим модным заявлением. Не будем делать из нее культ, но покажем, как вписать ее в реальную жизнь.
С приходом осени многие замечают, что брови становятся менее послушными: волоски будто теряют эластичность, уложить их бывает сложно. Причина — в перепадах температуры, сухом воздухе в помещениях и изменении ритма ухода за кожей. Разберемся, как сделать брови аккуратными и выразительными без дорогостоящих процедур.
С приходом холодов батареи работают на полную мощность, и воздух в квартирах стремительно теряет влагу. Знакомая картина: кожа стягивается уже через час после нанесения крема, нос пересыхает, а по утрам ощущается легкая ломкость голоса. Влияние сухого воздуха на организм куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд.
Согласитесь, немногие из нас могут позволить себе столько пальто, чтобы менять их раз в два дня. А носить одно и то же надоедает. Осенью именно аксессуары превращаются в главных героев сезона. Зонт, шляпа и перчатки способны добавить характер даже самому лаконичному комплекту и превратить прогулку по серому городу в маленький модный акт.
Осень — время, когда гардероб требует переосмысления: хочется и стиля, и комфорта, и тепла — и при этом не потратить всю зарплату. В глянцевых изданиях эту дилемму решают через концепцию «инвестиционной покупки»: вещь, которая прослужит не один сезон, станет базой и будет уместна в десятках образов. Рассказываем, на чем не стоит экономить, а что поискать в масс-маркете.
В эпоху бесконечных новинок и обещаний «эффекта фотошопа» на коже легко забыть о простых, проверенных средствах. Термальная вода, гиалуроновая кислота и вазелин — эти три компонента закрывают базовые потребности кожи — от увлажнения до защиты. И да, они отлично работают и по отдельности, и в комбинации, но... Если знать правила.
Октябрь — месяц, когда летние бальзамы отправляются на антресоль, а в косметичке появляется плотный стик с маслом ши. Разбираемся, почему губы первыми реагируют на похолодание и как выстроить уход, чтобы не провести сезон с потрескавшейся кожей.