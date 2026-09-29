Ученые придумали, как снизить смертность молодых мужчин за рулем

Главную причину смертности молодых мужчин назвали российские учёные и предложили способы ее решения. Проведя собственное исследование и сверившись с данными экспертов из 204 стран мира, специалисты пришли к выводу, что молодые люди гибнут преимущественно в авариях.

Как стало известно "МК", международное исследование Global Burden of Disease Study показало, что среди мужчин 10–39 лет дорожные травмы занимают первое место среди причин смерти. Соавтор работы, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов, пояснил, что анализ охватил 204 страны за период с 1990 по 2023 год. За 33 года показатель дорожных травм в мире снизился на 38,3%, а смертности от них — на 32,3%. Однако абсолютные числа остаются огромными, а прогресс крайне неравномерен. Например, в шести странах за последнее десятилетие эти показатели выросли. В США рост составил 13,2%, в Гане — 48,5%. Тем временем Российская Федерация вошла в десятку стран, снизивших смертность в результате ДТП более чем на 50% наряду с Беларусью, Данией, Японией, Литвой и Норвегией.

«Как ни парадоксально, процент аварийности больше всего зависит от поведения водителя — насколько он внимателен, осторожен и вежлив на дороге, — заявил профессор Высшей школы экономики Василий Власов в эксклюзивном комментарии "МК". — Состояние дороги и марка автомобиля вторичны».

Второй важный вывод, которым поделился учёный, касается спасения жизни уже после аварии. «Практика показывает, что в обычной больнице сложно спасти жизнь пострадавшему в ДТП, — отметил Власов. — Поэтому сейчас разрабатывается концепция создания центров экстренной медицинской помощи, расположенных вблизи крупных магистралей».