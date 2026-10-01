Россиянам подсказали, как правильно выбирать подержанные зимние шины

Автоэксперт Федор Калабкин в беседе с RG.RU подсказал, как правильно выбирать подержанные зимние шины.

По словам эксперта, при поиске шин важно обращать внимание на продавца. Он указал, что частные автовладельцы зачастую выставляют свежие шины с прозрачной историей, но их выбор ограничен одним комплектом, тогда как спецмагазины б/у резины предлагают широкий ассортимент, но уже с более высоким ценником и более высоким риском столкнуться с подготовленными к продаже списанными колесами.

Ключевой ошибкой при покупке спикер назвал ориентир исключительно на глубину протектора. Калабкин обратил внимание на то, что установленный регламентом минимум в 4 миллиметра для зимней резины с маркировкой M+S или 3PMSF указывает на грань запрета эксплуатации, а не на целесообразность покупки, поэтому разумнее искать варианты с остатком от 6 миллиметров.

Эксперт предупредил, что все четыре шины должны совпадать по типоразмеру, индексам нагрузки и скорости, а также рисунку протектора, что критично для корректной работы систем полного привода и безопасности. Кроме того, он подчеркнул важность возраста, которая не должна превышать 5 лет, поскольку со временем резина теряет эластичность и сцепные свойства. Покрышки старше 10 лет требуют особого внимания и, как правило, нуждаются в замене, уточнил Калабкин.

Собеседник издания добавил, что любые грыжи, отслоения, видимый корд, микротрещины или боковые ремонты делают покупку опасной. Эксперт заключил, что на шипованной резине должно сохраняться не менее 60% шипов без повреждений посадочных гнезд, а у «липучек», в свою очередь, проверяют состояние ламелей и равномерность износа по всей ширине — внутренняя или внешняя часть протектора не должна быть заметно изношена сильнее остальной.