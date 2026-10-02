ДТП на МКАД привело к остановке движения

Движение по внутренней стороне МКАД восстановлено после ДТП

Движение автотранспорта по внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановлено после ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

По данным ведомства, движение восстановлено в полном объеме. Другие подробности не приводятся.

Информация о пострадавших уточняется. Причины аварии устанавливаются.

Тем временем очереди на подходах к Крымскому мосту исчезли. По данным на 23:00 мск, с обеих сторон затруднений в проезде к пунктам досмотра нет.

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