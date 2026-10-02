Очередь у Крымского моста: что говорят власти

Очередей на автоподходах к Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 23:00 мск, с обеих сторон затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

Ранее на 18:00 мск сообщалось, что проезда со стороны Краснодарского края ожидали 360 машин. Со стороны Республики Крым очереди не было.

Движение по мосту ранее неоднократно приостанавливали на фоне атак беспилотников. Сейчас проезд свободен в обоих направлениях. Водителям рекомендуют следить за ситуацией в официальных каналах моста.

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