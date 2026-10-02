Раскрыта причина скупки россиянами полноприводных авто

Эксперт Даниэль Зеленский в беседе с RG.RU объяснил, чем обусловлен рост интереса россиян к приобретению полноприводных автомобилей.

Собеседник издания полагает, что рост до 41,5%, озвученный экспертами, является отражением новой реальности. Он подчеркнул, что полный привод постепенно становится если не обязательным, то все более ожидаемым атрибутом массового автомобиля в России.

В частности, Зеленский обратил внимание на то, что изменилось предложение, учитывая, что занявшие значительную долю российского рынка китайские бренды делают ставку на кроссоверы и внедорожники, а в средних и топовых комплектациях полный привод часто идет «по умолчанию», и у покупателя порой попросту нет альтернативы.

Еще одним фактором роста спроса на такие машины эксперт назвал климат и практичность, ведь для многих регионов РФ полный привод является вовсе не роскошью, а способом чувствовать себя увереннее зимой, на заснеженной трассе, на подъеме или на грунтовой дороге.

К тому же, по словам спикера, из-за роста цен на автомобили покупатели все чаще рассматривают машину как долгосрочную инвестицию, и в такой логике доплата за полный привод выглядит оправданной, поскольку это и проходимость, и более высокая ликвидность на вторичном рынке.