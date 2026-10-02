Россиянам объяснили, почему не стоит тянуть с заменой летней резины на авто на зимнюю

Эксперт Славнов: менять резину на авто на зимнюю нужно до наступления заморозков

Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с URA.RU рассказал, когда нужно менять резину на авто, и объяснил, почему не стоит откладывать «переобувку» до первого снега.

Как заметил собеседник издания, менять резину нужно в тот момент, когда среднесуточные показатели температуры составят 5-7 градусов по Цельсию, когда заморозков еще нет. Он указал, что днем при такой погоде ничего не замерзает, а ночью уже может быть гололедица.

«Именно в этот период необходимо менять резину с летней на зимнюю. Потому что летние шины уже отрабатывают плохо», — объяснил Славнов.

Спикер обратил внимание на то, что летняя резина создана для тепла, поэтому при низких температурных значениях она становится жестче, хуже цепляется за дорогу, а тормозной путь заметно растет. Особую опасность представляют ночные заморозки, ведь водитель может ехать днем по сухому асфальту, а вечером уже по скользкой дороге, предупредил эксперт.