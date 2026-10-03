Минздрав разработал новые правила медосвидетельствования водителей

Минздрав России подготовил проекты порядка обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, формы медицинского заключения и порядка направления уведомлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Медзаключения планируется формировать в электронном виде, хотя по желанию гражданина копию смогут выдать и на бумаге. Если в ходе медосмотра у водителя выявят признаки заболеваний, являющихся противопоказанием к управлению транспортом, медорганизация направит его на обследование или лечение, а при подтверждении диагноза ему придёт уведомление на «Госуслуги» о необходимости в трёхмесячный срок пройти внеочередное обязательное освидетельствование.

Проект, нацеленный на повышение безопасности дорожного движения, в случае одобрения вступит в силу с 1 марта 2027 года.