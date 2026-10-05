Раскрыты преимущества шин из дружественной России страны

Эксперт Иван Трандин в беседе с RG.RU рассказал, какими преимуществами обладают китайские шины.

Собеседник издания назвал цену главным плюсом шин из КНР. Он обратил внимание на то, что стоимость шин за колесо 13-го диаметра составляет от 4250 рублей, а для фрикционных ценник начинается от 3450 рублей. Эксперт указал, что российские аналоги в тех же размерах начинаются от 5-6 тысяч, а то, что осталось от европейских брендов, — от 8-10 тысяч и выше.

Кроме того, спикер подчеркнул, что китайцы не экономят на количестве шипов, и по сцеплению на льду и снегу топовые китайские шиповки приближаются к среднеценовому сегменту европейских марок.

Тем не менее, как заметил Трандин, минусы никуда не делись, и первым из них является поведением на мокром асфальте. Собеседник издания пояснил, что зимы в России меняются, и мокрый асфальт становится главным режимом езды, и именно здесь китайские шины проседают сильнее всего. К тому же к минусам шин из КНР эксперт отнес нестабильность качества, износостойкость и акустический комфорт, учитывая, что большинство китайских шин шумнее российских и тем более европейских аналогов, и на трассовых скоростях это утомляет.