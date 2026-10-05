Россиянам объяснили, почему нельзя ездить на шинах с разным рисунком протектора

Эксперт Александр Тарасов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему нельзя ездить на шинах с разным рисунком протектора.

Как заметил собеседник издания, когда на одной оси установлены шины с различными рисунками протектора, они создают разные продольные и боковые силы, и на сколькой дороге такая разница может привести к ухудшению устойчивости авто при торможении, разгоне или маневрах.

Кроме того, эксперт предупредил, что если на одной оси стоят шины с разным рисунком, то их способность отводить воду из пятна контакта различается, и одно колесо теряет контакт раньше другого, что, в свою очередь, увеличивает риск аквапланирования, ухудшает курсовую устойчивость и управляемость.

Тарасов также обратил внимание на то, что шины с разным протектором неодинаково ведут себя на дороге, и водитель рискует столкнуться с усилением недостаточной или избыточной поворачиваемости, особенно при резких перестроениях или прохождении поворотов на скользком покрытии. По словам спикера, разные шины отличаются не только рисунком, но и диаметром и степенью износа, из-за чего колеса вращаются с неодинаковой скоростью.

Тарасов добавил, что использование шин с разным рисунком протекторов прямо запрещено законом, и это нарушение квалифицируют по статье 12.5 КоАП РФ. Штраф за нарушение составляет 500 рублей, резюмировал эксперт.