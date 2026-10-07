Новые правила сдачи на права: с марта 2027 года только под видеоконтролем

Теоретический экзамен на водительское удостоверение с весны будущего года будет проходить при тотальной фото- и видеофиксации. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Александр Холодов, курирующий это направление законотворчества. Нововведение имеет целью исключить коррупцию и, пожалуй, даже не вызовет шока среди водителей. Подумаешь, камеры — да у нас вся жизнь под ними проходит! Но все-таки зафиксируем для истории: водителем теперь можно стать не иначе как под видеонаблюдением.

Фотофиксация каждого сдающего будет проводиться непосредственно в момент прохождения экзамена по ПДД, подчеркнул Холодов. Кроме того, сам процесс будет непрерывно фиксироваться и на видео — так, чтобы в кадр попадали и экзаменатор, и экзаменуемый. Система защищена от несанкционированного доступа — ну, или это как минимум декларируется.

Одновременно, с 1 марта 2027 года, вступит в действие еще одна поправка, связанная с допуском к вождению. Речь о медицинских справках, которые переводятся в электронный вид: при наличии информации о здоровье водителя в медицинской базе данных специальная справка требоваться не будет. А если срок действия справки закончится как раз в момент сдачи экзаменов (например, между теорией и практикой) - сдать экзамен, по словам Холодова, будет можно, а вот удостоверение водитель получит только после обновления справки.

Это «отложенная» порция нововведений, принятых в едином пакете с другими, действующими с весны нынешнего года. Например, уже в мае вступила в силу поправка о предельном интервале между теоретическим и практическим экзаменами — теперь сдать вождение можно только в течение 60 суток после ПДД. Действует и строгий запрет на шпаргалки и гаджеты на экзаменах (положим, и раньше к подобной технике в ГИБДД относились недружелюбно — но была некая «проклятая неопределенность»; теперь же при обнаружении — немедленная дисквалификация на год).

Опять-таки, не то чтобы это кого-то удивляло: вот уже около 15 лет в России постепенно усложняют процедуру получения водительских «прав». Например, в 2013-2014 годах исчезло такое понятие, как самостоятельная подготовка — теперь лишь опытные водители помнят, что до этого времени можно было сдать экзамены экстерном. Где подготовился — да так, отец на огороде обучил! Теперь же только через аккредитованную автошколу (при этом за последние годы ужесточились и сами правила аккредитации школ).

В середине 2010-х годов резко увеличилась цена ошибки на теоретическом этапе: если раньше кандидат мог спокойно допустить два промаха в 20 вопросах и получить зачет, то теперь за каждую допущенную ошибку компьютерная система начала автоматически добавлять кандидату пять дополнительных вопросов из того же тематического блока. При этом в штрафном блоке ошибаться уже было категорически нельзя.

После этого началась реформа и практического экзамена: на «площадке» существенно расширили список обязательных упражнений, а само время на выполнение каждого элемента жестко ограничили. Весной же 2021 года было принято решение полностью ликвидировать «площадку»: этот экзамен объединили с «городом», при этом отменили установленные экзаменационные маршруты.

Кстати, именно тогда, в начале 2020-х, впервые появился видеоконтроль экзамена: камеры стали непрерывно фиксировать действия рук и ног кандидата, положение руля, нажатие педалей и общую обстановку вокруг автомобиля. Так что нынешние реформы, сделавшие фотовидеофиксацию повсеместной и тотальной, не более, чем логическое продолжение все той же линии, начатой в 2010-х, если не в 2000-х годах.

- Ужесточают правила отчасти ради поддержки самых крупных лицензированных автошкол, которым легче соблюсти весь регламент, чем мелким, - предполагает Геннадий Потехин, инструктор по вождению с 30-летним стажем. — Но некоторые вещи говорят о том, что это не единственный мотив: мне в последние годы кажется, что стране просто не нужны новые водители. Видимо, считается, что на носу эра беспилотных автомобилей, поэтому новое поколение приучать к «баранке» уже не надо.

Конспирология? Возможно. Однако стоит вспомнить, что массовая подготовка водителей (и не только в нашей стране) развернулась в первой половине ХХ века, в эпоху появления массовых моторизованных армий и механизации экономики. Именно тогда всем государствам понадобилось как можно больше людей, владевших навыками вождения и обслуживания автомобилей — скажем, в СССР автошколы входили в структуру ДОСААФ, то есть подготовки армейского резерва. Сейчас же… вождение (мы не о грузовиках и автобусах) чем дальше, тем больше становится дорогостоящим хобби — ну, и удивляться его неуклонному подорожанию не приходится. Ведь это же для собственного удовольствия, а ради этого можно не только заплатить, но и посидеть под постоянным видеоконтролем.