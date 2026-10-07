В России с 2027 года изменятся условия сдачи экзамена на водительские права

Автоэксперт Александр Холодов рассказал РИА Новости, что с первого марта 2027 года поменяются условия сдачи теоретической части экзамена на водительские права. В частности, кандидатов начнут фотографировать прямо во время экзамена, а в аудиториях появятся средства аудио- и видеозаписи.

Как отметил Холодов, некоторые изменения уже вступили в силу с двенадцатого мая 2026 года. Например, практический экзамен теперь должен назначаться не позже шестидесяти календарных дней с момента сдачи теории. Эксперт напомнил, что использовать средства фото- и аудиосвязи, а также электронно-вычислительную технику уже запрещено, а вот фотофиксация кандидата заработает только с первого марта 2027 года.

По его словам, автоматизированная система будет делать снимки экзаменуемых, а средства аудио- и видеорегистрации станут вести запись в режиме реального времени. Такая система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр обязаны попадать рабочие места как экзаменаторов, так и кандидатов.

Кроме того, с первого марта изменятся правила, касающиеся медицинского заключения. Предъявлять медсправку не придется, если сведения о ней содержатся в единой базе. Если же срок действия справки истечет во время сдачи экзаменов, кандидат сможет их закончить, но водительское удостоверение ему не выдадут до тех пор, пока он не получит новое медицинское заключение.