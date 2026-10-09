...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Авто 1487

Россиян предупредили о подорожании машин из дружественной РФ страны

Россиянам сообщили, что машины из КНР подорожают из-за новых правил экспорта

Россиянам сообщили, что машины из КНР подорожают из-за новых правил экспорта
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global look press

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с 360.RU предупредил о грядущем подорожании автомобилей из Китая.

Как заметил собеседник издания, КНР с 2027 года ужесточит процедуру экспорта машин. Согласно прогнозу эксперта, это однозначно отразится на стоимости автомобилей.

По словам Хайцеэра, в первую очередь удар идет по тем маркам, которые продавались в России раньше и достаточно востребованы сегодня. Он счел совершенно очевидным, что будет подорожание.

Спикер добавил, что поклонникам «прежних» брендов, которые готовы приобретать их по параллельному импорту, придется платить больше. 

Подписаться

Автор:
Китай Россия Авто

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

В регионах:Ещё материалы

Новости

Новости:Ещё материалы

Самое читаемое

...
Сегодня
...
...
...
...
Ощущается как ...

Реклама

Популярно в соцсетях

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру