Россиян предупредили о подорожании машин из дружественной РФ страны

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с 360.RU предупредил о грядущем подорожании автомобилей из Китая.

Как заметил собеседник издания, КНР с 2027 года ужесточит процедуру экспорта машин. Согласно прогнозу эксперта, это однозначно отразится на стоимости автомобилей.

По словам Хайцеэра, в первую очередь удар идет по тем маркам, которые продавались в России раньше и достаточно востребованы сегодня. Он счел совершенно очевидным, что будет подорожание.

Спикер добавил, что поклонникам «прежних» брендов, которые готовы приобретать их по параллельному импорту, придется платить больше.