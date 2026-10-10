Озвучено влияние утильсбора на автомобили массового сегмента

Эксперт Павел Шевченко в беседе с RG.RU рассказал, что снижение продаж авто на 6,2% в сентябре 2026 года обусловлено высоким спросом в прошлом году из-за анонсированного тогда повышения утилизационного сбора, что создало невыгодную базу для сравнения.

Как заметил собеседник издания, в текущем году, стимулов такого рода нет. Кроме того, он обратил внимание на то, что в конце первого осеннего месяца уже закончились средства государственных программ льготного автокредитования и лизинга, обеспечивавшие порядка 15% всех продаж.

Шевченко указал, что покупатели также переориентировались на автомобили с пробегом или решили продлить эксплуатацию текущих авто, а рынок, в том числе дилеры, уже адаптировался к плановой индексации утильсбора в январе следующего года.

По словам спикера, рынок перешел в состояние «рынка покупателя» из-за исчерпания платежеспособного спроса. Также эксперт подчеркнул, что подавляющее большинство моделей массового сегмента уже локализованы в РФ и не подвержены прямому влиянию «утиля», а дилеры сократили портфели брендов, не имеющих сборки с льготным сбором.