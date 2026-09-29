О Мэри Поппинс снимут сериал, непохожий на прежние экранизации

Стало известно о начале работы над сериалом по романам о Мэри Поппинс. У продюсеров есть намерение показать на экране именно ту няню, какой ее придумала британская писательница Памела Трэверс и отойти от прежних экранизаций. Проект находится на начальной стадии, но новость о нем заинтересовала многих поклонников фэнтези.

Создатели нового сериала намерены охватить в проекте все восемь романов Памелы Трэверс. Представители наследия писательницы уже дали права на экранизацию, переговоры с компанией Disney идут полным ходом. Именно диснеевский фильм «Мэри Поппинс» является самой известной экранной версией приключений няни-волшебницы. Картина в жанре мюзикла вышла в 1964 году, и Джули Эндрюс, исполнительница главной роли, впоследствии получила за этот фильм «Оскар».

Книги о Мэри Поппинс пользовались огромной популярностью и в Советском Союзе, где выходили в переводе Бориса Заходера. Кроме литературных изданий в СССР были сняты две телеверсии романов. Первая, вышедшая в 1979 году, являлась телеспектаклем, где Поппинс сыграла Галина Кремнева. Куда более популярным стал телефильм 1983 года «Мэри Поппинс, до свидания» с Натальей Андрейченко в главной роли и получившей огромную популярность музыкой Максима Дунаевского.

Самая свежая киноверсия романов Трэверс датируется 2018 годом. Именно тогда вышел диснеевский мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» с Эмили Блант в образе няни.

Создателей сериала жанр мюзикла, судя по сообщениям о новом проекте, совершенно не впечатляет. Велика вероятность, что сценарий будет довольно точно следовать романам Памелы Трэверс, а значит сама Мэри станет похожей на персонажа из книг, а не на героиню мюзикла. В книгах знаменитая няня-волшебница — особа спонтанная, готовая к самым разным авантюрам, ее похождения далеко не всегда веселые и беззаботные, а сказочные миры вполне могут быть наполнены мраком и абсурдом.

О возможных кандидатах на главные роли, как и о дате премьеры сериала, пока ничего не известно.