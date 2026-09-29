«Винтаж» превратил Анну Плетневу в искусственную женщину

Группа «Винтаж» выпустила сингл «Алёна», посвященный их продюсеру Алене Михайловой, которая работает в том числе и с Владимиром Пресняковым, Мари Краймбрери и другими поп-артистами. Песня про женскую дружбу, воспетую уж не в первый раз, вызвала неожиданный резонанс среди поклонников из-за клипа, сделанного ИИ до кончиков плетневских пальчиков.

Трек «Алёна» выпущен ко дню рождения музыкального продюсера. «Мы на связи 24/7, и я даже представить не могла, что где-то между нашими бесконечными ночными разговорами она пишет те самые строчки песни «Алёна», - отреагировала на музыкальный подарок г-жа Михайлова.

Песня про то, что эмоциональная близость с продюсершей артистке жизненно необходима. Если же абстрагироваться от контекста производственных отношений, то трек вполне прокатит за крепкую девчачью дружбу, почти как в старой песне: «Все знают, дружбы женской не бывает».

На новый сингл была сделана ИИ-экранизация с нарисованной Анной Плетневой, фронтвумен «Винтажа», которая стала больше напоминать Лизу Боярскую и меньше себя саму.

Рисовка под реальность погружает тем временем зрителя в идеально уютную комнату, залитую закатным светом - большое окно, дивано, растения, плакаты на стенах и пластинки на полу. ИИ-шная Анна в уютной домашней одежде и в наушниках включает кассетный плеер и… понеслась. Сначала даже не понимаешь, что это продукт искусственного интеллекта, но потом пугающе идеальная картинка и кукольное выражение лица артистки расставляют все по местам.

ИИ-киборгу Плетневой кто-то звонит в дверь, она смотрит в глазок, а там - трансляция старых видеозаписей с Аленой Михайловой. Киборг попадает в коридор, увешанный настоящими фотографии и видео из жизни артистки и продюсера, а в конце ролика сидит в одиночестве в зале кинотеатра, на экране которого транслируются зарисовки об их дружбе. Сюжет немного сюрреалистичный, а от смешения ИИ-технологий и реальных съемок и вовсе с непривычки может закружиться голова.

В комментариях под видео неоднозначные смятения. «Который раз убеждаюсь, что нейросети - это ужасно!!!». Другие, наоборот, в востороге. Их больше. Может, оппоненты подчищаются неройсетями?

Актуальный «Винтаж» силен, однако, не только смешанными технологиями. В августе группа отметила 20 лет творческой деятельности, а летом у коллектива вышел натуральный во всех отношениях клип на песню «Манго». Там уже не нарисованная Анна с не нарисованным мужчиной «грешат» то в городе, то в квартире, наслаждаясь естественными жизненными процессами. При этом видео удивительным образом не выходит за пределы 18+ и как будто ничего «такого» не происходит.

Горячая шатенка с набриолиненным (видимо, намек на то, что все было давно) и накачанным блондином в одном кадре, как Инь и Янь, перетекают друг в друга и ожидаемо будоражат умы тех, кто за этим наблюдает на экране. Заканчивается все тем, что солистка в одиночестве в черном платье с глубоким декольте потерянно сидит у церкви. То ли ей это все пригрезилось от жары, то ли красивая история закончилась неожиданно быстро. В любом случае, публика «Винтажа» в восторге.

Правда, теперь, после свежего видео от ИИ, закрадываются сомнения, а настоящий ли набриолиненный блондин был в майке? Уж больно он идеален в некоторых кадрах.

Сама артистка в соцсетях не без внутренних метаний рассуждала после выхода «Манго»: «Любовь…ну вот как ее объяснить словами? Там же нет никакой логики и нет доказательств, что она реальна. Ты просто просыпаешься и начинаешь видеть красоту в самых простых вещах и ценить то, что нельзя купить или удержать. Ну как это, блин, происходит..?».

Помимо видео, Аня Плетнева будоражит поклонников зарисовками из своей концертной жизни. В приступе доброй самоиронии она выложила на днях нарезку своих неудачных прыжков в толпу со сцены (стейдждайвинг), которые закончились падением и тут же - примеры удачных прыжков, которые закончились красивым заплывом певицы на спине по морю из рук. Экстремальное шоу вызвало поток комментариев от людей, искренне переживающих за здоровье любимицы. Пока еще поклонники выбирают здоровую и живую артистку, а не ее искусственную копию.