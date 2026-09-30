Бывшая невеста Пола Маккартни отказалась смотреть кино о The Beatles

Бывшая невеста Пола Маккартни 80-летняя Джейн Эшер высказалась о байопиках про The Beatles: «Я не буду их смотреть». Дама заявила, что не планирует смотреть предстоящий сериал из четырех биографических фильмов о The Beatles, снятую Сэмом Мендесом, где роль самой Эшер исполнит актриса Люси Бойнтон.

Эшер встречалась с Полом Маккартни с 1963 по 1968 годы, в 1967-м пара объявил даже о помолвке, но уже в следующем году они расстались. Их отношения станут частью «амбициозного проекта» режиссера Мендеса — цикла из четырех «взаимосвязанных» фильмов, рассказывающих историю группы с точки зрения каждого из ее участников. Роль Эшер исполнит Люси Бойнтон (известная по фильму «Богемская Рапсодия»), а роль Маккартни — Пол Мескал.

В новом интервью изданию The Telegraph Эшер рассказала, что создатели фильма связывались с ней по поводу этого проекта. «Конечно, они обращались ко мне, но я ответила как обычно», — пояснила она, имея в виду свое давнее решение не обсуждать публично отношения с участником The Beatles. На вопрос о том, что она думает о выборе Люси Бойнтон на роль самой себя, Эшер ответила: «Ну, конечно, Люси — красавица. Но я не буду смотреть этот фильм, иначе все станут спрашивать меня, что я о нем думаю».

Далее она пояснила, что еще десятилетия назад приняла твердое решение больше не отвечать на вопросы о периоде отношений с Маккартни. «Мне предлагали деньги, чтобы я рассказала об этом, да что только не предлагали, — призналась она. — Но я не стану это обсуждать. Это было так давно».

Эшер и Маккартни познакомились в 1963 году, когда, будучи еще подростком, она брала интервью у The Beatles в лондонском концертном зале «Альберт-холл». Позже Маккартни поселился в лондонском доме семьи Эшер и прожил там несколько лет. Эти отношения нашли отражение в ряде песен, написанных в один из самых плодотворных периодов творчества The Beatles, в том числе в композициях And I Love Her и I’m Looking Through You.

С проблемами в их отношениях также долгое время связывали песню For No One с альбома 1966 года Revolver. О разрыве помолвки Эшер объявила в 1968 году во время телепередачи на канале BBC. В 1969 году Маккартни женился на Линде и прожил с ней до самой ее смерти в 1998 году. Позже, в 2002 году, он вступил в брак с Хизер Миллс (пара развелась в 2008-м), а с 2011 года женат на Нэнси Шевелл.

Недавно актер Пол Мескал,утвержденный на роль Маккартни, сообщил, что съемки фильмов о The Beatles займут у него большую часть 2026 года; первые кадры, на которых исполнители главных ролей запечатлены в образах своих персонажей, были представлены ранее в этом году.

Помимо Мескала, в фильмах сыграют Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Джозеф Куинн (Джордж Харрисон) и Барри Кеоган (Ринго Старр). В актерский состав также вошли Сирша Ронан (Линда Маккартни), Анна Саваи (Йоко Оно), Эйми Лу Вуд (Патти Бойд) и Миа Маккенна-Брюс (Морин Старки). Эти четыре картины станут первыми игровыми фильмами о The Beatles, созданными с полного одобрения компании Apple Corps и оставшихся в живых участников группы, а также с доступом к правам на использование музыки коллектива.

Каждый фильм расскажет историю с точки зрения одного из участников группы, при этом сюжетные линии будут пересекаться во всех четырех картинах. Выход всех четырех лент в прокат запланирован на апрель 2028 года. Ранее в этом году Патти Бойд, бывшая фотомодель и экс-жена ДжорджаХаррисона, отметила, что никто из создателей фильмов не связывался с ней по поводу того, как будет показан ее образ, добавив: «А ведь я могла бы рассказать им потрясающие истории». Тем временем сам Маккартни одобрил кандидатуру Мескала, назвав актера «очень милым» перед тем, как они вместе дали интервью в начале этого года.