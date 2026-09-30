«Дальше сама»: певица Ёлка полностью изменила стиль

Певица Елка выпускает третий сингл за год, не считая двух мини альбомов. В конце сентября вышел полный светлой надежды сингл «Маме». В связи с чем и возник вопрос – что такого случилось с Елкой, что она за год выпустила больше нового материала, чем за последние пять лет?

Год назад началось перевоплощение из форматной поп-дивы в поп-рок-певицу, не ограниченную правилами. Три сингла и два мини альбома «Кайфово и глупо» и «Надо проще» за год свидетельствуют о том, что творческий потенциал у нее накипел и накопился. Елка ушла от продюсерского покровительства лейбла Velvet, без долгих объяснений с поклонниками, лишь написав в соцсетях: «Дальше сама».

Дальше, как и обещала, стала совершать последовательные самостоятельные шаги. Спустя год уже можно делать первые выводы. То, что у нее выходит, говорит о том, что артистка повзрослела до уровня готовности быть собой в том, что она делает, и выражать свое актуальное состояние и мировоззрение, что автоматически переводит ее из поп-мейнстрима в музыкальную альтернативу, в которой Ёлке, похоже, намного уютнее.

Внутреннее сопротивление «Провансу», о чем она давно сама рассказывала, несмотря на то, что именно этот хит 2011 года собственно и сделал певицу известной и популярной, копилось, видимо, годами, и подлинная музыкальная сущность все-таки прорвалась. Но в статусе певицы известной, которая, как пелось в песне «на виду, не иголка в стогу», она уже может себе позволить резкие музыкальные движения.

Теперь исполнительница претенциозных хитов (помимо «Прованса» - «Город обмана», «Мальчик красавчик» и т.д.) поет про то, как надо проще жить, смеяться над собой и вообще «лучшее ждет тебя впереди». В новых песнях звучат мечты, светлые чувства, бытовые сценки с романтикой и просто существованием в хорошем настроении. Подано все это в новой концепции певицы несколько более усложненным музыкальным языком.

Трек «Маме» стал своеобразным выражением спокойного движения в темпе личной свободы и наслаждения тем, что есть. Песня разукрашена звуками города, с разговорами на фоне. Скоро выйдет клип, который снимали на ВДНХ этой осенью. Судя по фото с бэкстейджа, публика увидит, как певица гуляет по улице, поет на остановке и в автобусе. Чем проще, тем лучше - в духе новой Ёлки. Осталось понять, насколько все это будет востребовано публикой.