Нина Усатова отмечает юбилей: толстая девчонка с косой из алтайской деревни стала народной артисткой

1 октября Нина Усатова отмечает юбилей. Ей — 75. В кино она впервые снялась в 30 лет, а в своем главном театре проработала больше сорока.

«Театр как омут. Человек часто и личной жизни не имеет, потому что сцена одурманивает», — призналась она много лет назад в нашем интервью. В БДТ Нина Усатова работает с 1989 года. Ее пригласил Георгий Товстоногов, но через полгода его не стало. Пришла Усатова в Большой драматический спустя десять лет после окончания Театрального училища им. Щукина. К тому времени зрители ее уже знали по спектаклям Владимира Малыщицкого и Ефима Падве в ленинградском Молодежном театре, куда невозможно было попасть.

Сейчас на «Материнское сердце», поставленное в БДТ Андреем Могучим по мотивам рассказов Шукшина, на Усатову специально приезжают люди из разных городов. Она хоть и с Алтая, но с Шукшиным при жизни не встретилась.

Были мы на кинофестивале в его родных Сростках, где отмечали 85 лет со дня рождения Шукшина, и Нина Усатова, увидев его на большом экране, расплакалась, а потом сказала: «Как он сено косил! Я чуть в обморок не упала. Папка мой похож на него один в один, так же косил траву и кепку носил. И родился он в этих краях. Я сама с Алтая, но видела Василия Макаровича только в кино. Мы с ним одной крови. Нонна Мордюкова мне сказала: «Эх, Нина, родилась бы ты, когда Вася снимал!»

Нине Усатовой часто предлагали роли простых деревенских женщин, что неудивительно, поскольку она и сама из деревни. В кино она сыграла более ста ролей: в «Байке» Георгия Буркова и Германа Лаврова, «Небывальщине» Сергея Овчарова, «Увидеть Париж и умереть» и «Холодном лете пятьдесят третьего…» Александра Прошкина, «Бараке» и «Красном небе. Черном снеге» Валерия Огородникова, «Деле о «Мертвых душах» Павла Лунгина. Ее голосом говорит мама Данилы Багрова в «братской» дилогии Алексея Балабанова.

Часто режиссеры шли по накатанной дороге, предлагая очевидное. А ей хотелось чего-то неожиданного. Когда Александр Галибин пригласил ее на роль Ольги в «Трех сестрах» в Театр на Литейном, шуму было! «Многие мои друзья меня не приняли совершенно, — сказала в нашем интервью Нина Усатова. — Спектакль вызвал резкие мнения. А мне было так интересно, что я ничего не боялась. Пусть пишут разгромные статьи, буду играть».

Кадр из фильма "Поп"

У Владимира Хотиненко Нина Усатова снималась в фильмах «Мусульманин», «Страстной бульвар», «Поп», «Гибель империи».

Накануне юбилея актрисы мы с ним поговорили.

— Почему вы пригласили Нину Усатову на «Мусульманина»?

— Во-первых, потому, что она замечательная актриса. Я ее впервые заприметил в «Холодном лете пятьдесят третьего…», увидел в ней актрису, которая мне очень нужна. Я увидел в ней большую актрису с огромным диапазоном от трагического до смешного. У Нины замечательное чувство юмора. Одновременно она могла передавать драматизм, плюс техника. Как же она смешно рассказывала о своем поступлении в театральное училище! Когда ее в пятый раз не взяли, она, выходя из дверей, разрыдалась. В итоге ее приняли на режиссерский факультет. Сейчас все это странно себе представить.

— Она стихийная актриса или все точно знает и просчитывает?

— Нет, нет, нет. Она чувственная. Когда мы снимали «Мусульманина», Нина ходила по деревне, наблюдала за местными женщинами. Очень много деталей в одежде предложила. Она вживалась в это, в деревенскую тетку Соню. Когда ее сын Колька только вернулся (его сыграл Евгений Миронов, герой которого приехал к матери после долгих лет отсутствия из Афганистана, где во время войны попал в плен, а потом принял ислам. — С.Х.), она предложила упасть — и упала. И это было невероятно пронзительно. Нина — профессионал и человек наполненный.

— Вы актрису на роль матери под Евгения Миронова подбирали?

— Нет. У меня вообще такого нет, чтобы я под кого-то актера выбирал. Александра Балуева (он сыграл Федьку, брата Коли. — С.Х.) я не знал даже в лицо, не помнил его фамилию. Он ведь очень хорошую роль сыграл у Кайдановского в «Жене керосинщика», даже две (братьев-близнецов Удальцовых. — С.Х.), а потом пропал. Мы, слава Богу, вспомнили о нем и пригласили в «Мусульманина».

Мне нужна была чувственность во всей этой истории и способность передать смысл даже без слов. Нина замечательно сыграла эпизод, где просит Кольку уйти. Кино же как снимают — крупный план, детали… А она мне сказала: «Можешь поставить камеру, и мы всю сцену сыграем одним кадром?» Мы поставили, и они сыграли, чтобы не прерывать эмоцию. Там слов немного, а чувств — море. Нина заплакала в этой сцене и спросила: «А как мне нужно сделать? Чтобы слеза накопилась или стекала?» Это был улет. Понимаете? Очень важно, когда актер владеет техникой. Станиславский, вживание в роль — это все хорошо и понятно, но техника — великое дело. При этом Нина чувственная, не думает о технике. В «Страстном бульваре» у нее роскошная роль.

Фото: Архив МК

Усатова выросла на полустанке Малиновое озеро рядом с Рубцовском. В нашем интервью она рассказала: «У моего деда там было большое хозяйство — коровы, лошади. Отец был объездчиком на кордоне, так что можно сказать, что я родилась в седле. Любила по ягоды ходить, убегать в поля. Кино к нам привозили раз в месяц, показывали в вагон-клубе. Красота на экране завораживала, а детская фантазия уносила в высокие дали.

В школе я училась в Курганской области, куда семья переехала, когда мне было семь-восемь лет. Оттуда я поехала в Москву поступать в театральное училище. Раньше боязно было кому-то сказать, что хочешь стать артисткой. Когда в десятом классе у нас спрашивали, кто куда после школы пойдет, я думала: «Как стыдно. Встану и совру». Но я верила в свою мечту. В самодеятельности играла короля Сильвио в «Любви к трем апельсинам». На 20-летие мне подарили книжку-раскладушку из картонного ящика с изображением Сильвио в короне, раздающего автографы. Вместо лица у него была моя фотография. Подарок подписали: «От Сильвио к народной труднейший будет путь». Храню его много лет.

На сцену я впервые вышла в школе. Ставили мы к выборам «Недоросля» Фонвизина. Учительница раздала хорошим ученикам роли. Мне досталась Простакова, матушка Митрофана. Наш Митрофанушка потом меня поколотил за то, что молчала на сцене, увидев в зале своих родителей. Я пела частушки, плясала, смешила ребятишек. Мне говорили: «Нинка, посмеши!»

Потом были долгие годы поступлений в театральное училище. Еще до поступления я работала на суконной фабрике в Боровске, вела там кружок мягкой игрушки. Желание поступить было так велико, но я неудачно попадала: то студенты прослушивали, то педагоги были невнимательные. Видят, что пришла толстая девчонка с косой из деревни, ну и ладно. Только с пятой попытки меня приняли в Щукинское училище благодаря педагогу Людмиле Владимировне Ставской. Зачислили нас с подругой кандидатами».

Кадр из фильма "Холодное лето 53го"

Теперь все это действительно странно, учитывая актерский масштаб Усатовой. Ее талант высоко оценил южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, человек совсем другой культуры. В 2019 году он возглавлял жюри Сочинского международного кинофестиваля (SIFFА) и присудил ей награду за лучшую актерскую работу, хотя роль не такая уж и большая — в казахстанской картине «Ширакши. Хранитель света» Ермека Турсунова.

В 2021 году на фестивале «Виват кино России!» Нину Усатову чествовали в связи с 40-летием ее работы в кино. А она, как всегда, просто и искренне сказала: «Перед тем как сюда идти, я заглянула в паспорт. Батюшки! Это же меня к ответу призывают. Надо отчитаться за то, что понаделала. Вся наша жизнь проходит на работе, и это трудное счастье».