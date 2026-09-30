Ольга Серябкина запела о прощении

Певица Ольга Серябкина выпустила необычный для себя концептуальный мини альбом «Слава», в котором до неузнаваемости изменила свой подход к теме любви. Из сильной и ироничной одиночки она перешла в состояние «вернись я все прощу». Этакий дрейф от феминисткой штучки с ручкой – к покорной, как и требуют домостроечные устои пропагандируемых традиционных ценностей, и покладистой девахе.

Пока не послушаешь, может показаться, что «Слава» - это про деньги, шмотки, блеск, гламур и независимость – все, как обычно, - и что Серябкина просто раскручивает смысловую ткань категории «слава», чтобы поучить еще больше популярности.

Но с первого же заглавного сингла становится очевидно, что откровенная и независимая женщина куда-то исчезла. А ведь именно в таком образе она с триумфом начинала сольную карьеру несколько лет назад, покинув не менее «задиристое» Serebro. И такой неудобной, немного злой, но с умением подшучивать даже над самой собой, ее публика и полюбила. В комментариях к новому материалу поклонники ноют: «А когда опять Серябкина будет?». Хотя, справедливости ради стоит напомнить, что у нее были и синглы вроде «Начнем все с начала» или «Это по любви», совершенно в духе альбома «Слава».

Мини-альбом из пяти песен посвящен любовному томлению женщины, которая на все готова, лишь бы опять были чудесные ночи, полные страсти. В первом же треке «Слава» оказывается, что речь пойдет о нем, о некоем Славе, ведь он - «любимый человек». Героиня песен просит прощения и с порога заявляет, что была не права, истязая себя самобичеванием, что, кстати, очень поощряется духовниками. Далее начинается любовная чехарда с треками, в которых бушуют то глубокое страдание от расставания, то надежда на скорое возобновление отношений.

Интересно, что концепция любовных переживаний подразумевает больше физическую близость, нежели духовное просветление, что, безусловно, делает 44-летню певицу ближе к подростковой аудитории. И ради этой желанной физической близости она готова на что угодно – хоть стать горшком, только бы в печь не ставили…

Все это звучит под лаконичную электронику с пунктирным, отрывистым пением—говорением, будто слова застревают во рту от неудовлетворенного возбуждения.

Наиболее интересный с музыкальной точки зрения – нежный трек с фортепианной россыпью «С нами небо было ярче». Впрочем, несмотря на всю ментальную тектонику, бушующую в смыслах, этот альбом по-прежнему сохраняет честность и искренность, с которой Серябкина всегда подходит к своим песням. Просто, видимо, на пятом десятке у «молодежной» певицы действительно меняются приоритеты и взгляды на жизнь…