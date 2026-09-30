В Музее Востока проходит выставка года

Эту экспозицию в музее называют своей выставкой года по масштабам — идея показать творчество всех представителей династии Волковых лежала на поверхности, но тем не менее, объединили их работы в выставку впервые. Поводом для события стало 140-летие со дня рождения основателя династии Александра Волкова.

С одной стороны, выставка знакомит широкую публику с семьей, в чьем древе родственных связей нам предстоит разобраться, показывает творчество каждого представителя (они все довольно значительно отличаются друг от друга и их несложно распознать), а с другой, раскрывает темы, волновавшие всех Волковых. Цель проследить становление и развитие каждого мастера здесь не ставили, а потому в «упаковке» экспозиции пошли не по хронологии, а отталкивались от идей, их всех объединяющих. Фото: Марина Бляшон

Несколько слов о каждом художнике. Глава династии — Александр Волков, основоположник модернизма в Узбекистане и мастер туркестанского авангарда. С его именем связана важная премьера на выставке — впервые здесь экспонируют неизвестную прежде специалистам и зрителям графику мастера. У Александра Николаевича двое сыновей — Валерий и Александр, которые тоже вступили в творческий диалог с Востоком, но при этом выстроили в своих работах «мостик» между Востоком и Западом. Алексей Рыбников, столичный живописец и реставратор, и к тому же крайне редко экспонируемый художник (часть его работ также показывают впервые), тоже стал частью династии — его внучка Мария была супругой Александра Александровича. У Марии и Александра родился сын Андрей — наш современник, и его путь совсем иной — он словно идет по следам своих предшественников, но не вторит им. Фото: Марина Бляшон

В первом зале («Восток как философская концепция») мы знакомимся со стилем каждого художника и дальше легко узнаем автора без помощи этикетажа. И тут же мы понимаем довольно любопытную кураторскую задумку. С одной стороны, легко проследить, как развивались и трансформировались мысли каждого из представителей династии, но происходит это не последовательно, а по конкретным темам. В итоге, получается калейдоскоп взглядов, мыслей, чувств, и в то же время связь между художниками тоже отчетливо ощущается. Все передают пряность, колорит и тепло Востока, и в то же время его загадочность и инакость. Фото: Марина Бляшон

Кстати, разговор о цвете продолжают в следующем же зале, который так и называется «Лаборатория цвета». Любопытно, что если бы мы взглянули на работы каждого художника по отдельности, то очень вряд ли бы заметили интерес всех именно к колористике, но уже в первом зале, где мы буквально попадаем в окружение их работ, это становится очевидно. Второй зал эту мысль «докручивает».

Затем — большое посвящение женским образам в живописи, которые переплетаются с цветочной темой. Зал «Путь караван» раскрывает еще одну линию, свойственную каждому из представителей династии — тема движения. Но у каждого свое странствие, что мы очень хорошо могли видеть в предыдущих залах, здесь — еще один кусочек пазла от «картинки», которую мы уже успели сложить ранее, однако тут же мы начинаем активно проецировать мысли художников на свою жизнь. И тут снова низкий поклон кураторам, которые объединили работы мастеров по темам, отказавшись от хронологической логики повествования. Оглядываясь вокруг себя в этом зале, отчетливо видишь крайне простую, но невероятно важную вещь: путь был у всех и во все времена, но у каждого — свой, и важно иметь смелость двигаться именно своей дорогой. Фото: Марина Бляшон

Финальный зал называется очень просто — «Портреты», а в нем — галерея чудесных лиц, почти все — члены семьи. Вспоминаются слова режиссера Владимира Панкова: «Хочется быть с теми, кого хочется обнять». Финал выставки именно об этом.