Виктория Бекхэм решила записать с сыном песню 

Виктория Бекхэм, экс-солистка Spice Girls, снова в студии: она записывает вокал вместе с сыном Крузом. На этом фоне в британских СМИ снова заговорили и воссоединении легендарной девичьей поп-группы.

21-летний Круз Бекхэм (сын Дэвида и Виктории) - музыкант, который выпускает треки и гастролирует со своей группой The Breakers, поделился новостью в социальных сетях в понедельник, 28 сентября. Он опубликовал снимок из студии: на фото он запечатлен в наушниках у микрофона, а позади него стоит мама, читающая текст песни с экрана телефона.

К публикации Круз добавил подпись: «Да, мы снова в студии с Пош;)», а Виктория (известная, как Posh Spice – «Роскошная перчинка») ограничилась несколькими смеющимися смайликами в комментариях — не подтвердив и не опровергнув при этом, что она примет участие в записи новой песни.

Фотография Круза в студии появилась после того, как ранее этим летом он вместе с группой The Breakers отыграл получасовой сет на сцене фестиваля Canopy Reading, а за его выступлением из-за кулис наблюдали Дэвид и Виктория Бекхэм. 21 августа он и его группа выпустили дебютный мини-альбом (EP) Wear & Tear, состоящий из восьми треков. Свою музыкальную карьеру Круз начал в прошлом году с выпуска двойного сингла Optics / Lick the Toad, за которым последовали синглы For Your Love и Waste Your Pain.

Недавно его друг и электронный музыкант Марк Притчард рассказывал, что писал песни вместе с Крузом, и высоко оценил его музыкальный вкус, а также то, как тот реагирует на критику, связанную с его знаменитой семьей. «Было здорово, когда он сказал: «Иисус тоже был ребенком знаменитых родителей, — поделился Марк и добавил — По-моему, это был довольно забавный ответ».

Появление Виктории Бекхэм в студии с Крузом происходит на фоне активных разговоров о возможном воссоединении Spice Girls. В 2026 году культовая британская женская группа отмечает свое 30-летие. В последний раз все пять участниц выступали вместе на публике во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, но также устроили неожиданное выступление с песней Stop на вечеринке по случаю 50-летия Виктории в 2024 году.

В 2019 году группа отправилась в турне в честь «воссоединения», однако Виктория Бекхэм в нем не участвовала. Мел Си (Sporty Spice – «Спортивная перчинка») подогревала слухи о воссоединении к 30-летию коллектива: она говорила, что «визуализирует» выступление на фестивале «Гластонбери» «в ближайшем будущем», а в прошлом году сообщила, что все пять участниц «хотят что-то сделать», а на прошлой неделе выступила вживую вместе с Мел Би (Scary Spice – «Пугливой перчинкой»).

На фоне намеков Мел Си о воссоединении группы Бекхэм и сама заставила фанатов строить догадки, когда призналась, что ее «заманчиво» привлекает идея стадионного тура Spice Girls. Что касается остальных участниц, то Холлиуэлл-Хорнер намекала, что в будущем «что-то произойдет» с участием Бекхэм, а Мел Би заявляла, что «всегда готова» снова отправиться в гастрольный тур с группой.

Позже, однако, обе «перчинки», похоже, взяли свои слова обратно: Scary Spice недавно заявила, что уверена: воссоединения «не будет», и если бы оно было возможно, то уже состоялось бы, а Холлиуэлл-Хорнер (Ginger Spice – «Имбирная перчинка») развеяла надежды на выступление группы на «Гластонбери» в 2027 году.

Бекхэм в свою очередь в последнее время также намекала, что готова рассмотреть возможность создания голографического шоу в духе проекта ABBA Voyage, который на своем четвертом сезоне по-прежнему остается одним из театрально-музыкальных блокбастеров на Островах.