Американский рок-гуру обозвал Свифт «пародией», но похвалил Гагу

88-летнего Тодда Рандгрена, композитора, музыканта и продюсера, в Америке чтут как гуру современной музыки. Еще он известен своей прямолинейностью - никогда особенно не фильтровал собственные мнения. Рубил, что называется, правду-матку на корню, по крайней мере, если сам что-то считал таковой. Артисты всегда боялись попасть на его «острый язычок».

Американские газеты пишут в эти дни: «Но его новый выпад получился впечатляющим даже по его меркам». Тодд назвал Тейлор Свифт, имя которой в основном произносится с придыханием и закатыванием глаз, «апофеозом посредственности», а «расцвет женщин среди поп-звезд» неожиданно связал с тем, что «мальчики когда-то предпочли видеоигры пластинкам».

Как комментируют обозреватели: «Тодд Рандгрен решил поспорить с крупнейшей поп-звездой современности». В свежем интервью нью-йоркскому журналу Vulture ветеран американской сцены, автор песен и знаменитый продюсер «крайне жестко высказался о Тейлор Свифт», заявив, что «существует аргумент в пользу того, что она испортила музыку», и назвал ее «апофеозом посредственности».

Все началось с довольно безобидного вопроса: Рандгрена спросили, какого современного артиста он бы высмеял, если бы сегодня записывал альбом исключительно ради пародии. Вопрос имел предысторию и отталкивался от его вошедшего в анналы музыкальной истории подхода к альбому Bat Out of Hell для рок-звезды 70-х - 80-х годов певца Мит Лоуфа. Продюсер признавался тогда, что «частично воспринимал работу как преувеличенную игру с эстетикой Брюса Спрингстина».

Отвечая на вопрос «о мишени 2026 года», Рандгрен среагировал «почти мгновенно»: Тейлор Свифт. Дальше ситуация, как говорится, «обОсрилась». Рандгрен заявил, что «не считает Свифт выдающейся певицей, автором песен или танцовщицей». И тут же «швырнул щепоткой соли в глаза звезды», похвалив Леди Гагу и признав именно ее «настоящим музыкантом», потому что у нее-де «классическая подготовка на фортепиано».

Взбудораженные обозреватели комментируют: «Претензия Рандгрена гораздо шире обычного «мне не нравятся ее песни»: он видит в успехе Свифт символ того, как, по его мнению, изменился сам мейнстрим». К тому же в разговор «внезапно вошли» видеоигры. По мнению Рандгрена, еще в 1990-х подростки мужского пола «начали тратить все больше карманных денег на игры вместо музыки». Музыкальный бизнес, считает он, «увидел освободившийся рынок и стал гораздо активнее ориентироваться на молодых девушек», что в итоге и «создало эпоху, где крупнейшими мировыми артистами стали Свифт, Гага, Пинк и другие женщины».

Комментаторы считают,что «это, конечно, не общепринятое объяснение развития музыкальной индустрии, а скорее личная теория Рандгрена — очень широкая, очень спорная и абсолютно в его стиле». Однако «особенно эффектно» все это прозвучало именно сейчас. На прошедшей церемонии MTV Video Music Awards 2026 Тейлор Свифт получила еще три награды, включая первую в истории Artist Director Honors – награду за собственную режиссуру песен и видеоклипов. В общей сложности у поп-звезды теперь 33 победы на VMA, что сделало ее «самым награждаемым артистом» за всю историю церемонии, оставив позади «блестящую плеяду» из Мадонны, Бритни Спирс, Леди Гага и других…

Музыкальные хроникеры, комментируя интервью, отмечают при этому, что у самого Тодда Рандгрена «достаточно внушительное резюме, чтобы позволять себе громкие заявления». Помимо собственных альбомов Something/Anything? и A Wizard a True Star, он продюсировал «вошедшие в историю музыки» Bat Out of Hell для Мит Лоуфа, дебютные альбомы для New York Dolls и Skylarking XTC. «За шесть десятилетий карьеры мистер Рандгрен прославился и музыкальными экспериментами, и полной готовностью говорить то, что думает», - пишут музыкальные издания, отмечая со своей стороны, что «вопрос, «испортила» ли Тейлор Свифт музыку» — исключительно субъективный, но Рандгрену точно удалось редкое достижение: сделать спор о Тейлор Свифт еще громче и каким-то образом втянуть в него видеоигры».