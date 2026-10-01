«Большая книга» прокомментировала скандал с постом, обещающим не допустить победы Прилепина

Секретариат «Большой книги» только что опубликовал заявление «в связи с обращениями различных средств массовой информации относительно новоявленной анонимной окололитературной дивы», которая пообещала не допустить победы романа «Тума» Захара Прилепина в нынешнем сезоне по политическим мотивам.

«Дива», скрывавшаяся под ником «between pages», ознакомилась с биографией известного писателя в свободной энциклопедии и высказалась в анонимном канале известного мессенджера с 90 подписчиками, а затем удалила свой пост, заявив, что в этом году якобы впервые «пришла в жюри», задавшись целью «не дать Прилепину выиграть эту премию».

Ряд писателей из патриотического лагеря, включая ближайших соратников писателя и действующего участника СВО (а также его оппонентов – тоже из числа патриотов), резонно вопрошал, как настолько профнепригодный человек (не знающий, кто такой Прилепин, но восхитившийся его книгой в чисто филологическом смысле, sola scriptura) мог просочиться в студии современного литпроцесса.

И тогда секретариат «Большой книги» сообщил, что в состав жюри – Литературной академии в этом году никаких новых членов добавлено не было.

Также опровергнуто было упорное выставление «затаившимися либералами» из числа жюри «нулевых оценок» неугодным им авторам. «Бюллетени для голосования с нулевыми оценками не принимаются к рассмотрению и не учитываются при итоговом подсчёте голосов. А главным критерием оценки произведений в списке финалистов являются художественные достоинства текста», - подчеркнули в «БК».

Также секретариат напомнил, что Прилепин в 2014 году становился лауреатом премии за роман «Обитель», а в 2024-м – за сборник рассказов «Собаки и другие люди».

Все прочие утверждения, распространяемые в «запрещенных соцсетях», коллеги назвали домыслами.