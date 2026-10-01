Королева эпизода из «Брата» осталась на улице: питерские актёры бьют тревогу

Самый популярный в стране статист Лидия Доротенко отметила 95-летие. За свою долгую творческую жизнь актриса сыграла более чем в тысяче полнометражных картин и сериалов. Среди её работ такие киноленты, как «Полосатый рейс», «Рождённая революцией», «Уходя - уходи», «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Остров сокровищ», «Агент национальной безопасности», «Брат», «Морфий», «Жила-была одна баба», «Убойная сила», «Ленинград» и других. Более полувека Лидия Ивановна отдала «Ленфильму», где кроме съёмок в кино работала ассистентом по актёрам и бригадиром массовки.

Но в конце этого лета артистка, которая часто навещала родную киностудию, перестала выходить на связь со своими коллегами и друзьями. Первым забил тревогу о внезапном исчезновении Лидии Ивановны актёр Игорь Колосов, который тут же связался с корреспондентом «МК» по телефону, чтобы предать загадочное исчезновение огласке. Спустя несколько дней после выхода статьи Доротенко обнаружили на улице, о чём сообщили её знакомому. Колосов мгновенно отправился к ней на встречу, после чего решил, что Лидия Ивановна нуждается в незамедлительной помощи.

- Игорь, где вы разыскали свою знакомую?

- Лидию Ивановну нашли мои друзья, прочитавшие статью в «МК». Добрые люди подсказали, что видели похожую старушку в переходе. Но прежде мы перевернули весь центр Питера. Я сам ездил несколько раз по адресу, где живёт Лидия Ивановна, но всё было безуспешно, дверь мне не открывали. Никто из питерского актёрского сообщества не ожидал увидеть всеми любимую красавицу в переходе, где она сидит буквально на асфальте. Шок – это ничего не сказать! Я просто обомлел… Предложил ей денег и хотел отвезти домой, но она наотрез отказалась. Молча протянула мне конфетку… Я не мог её не взять. Она раньше часто всех угощала, на съёмки приносила нам пирожки, которые сама пекла. Лидия Ивановна блокаду прошла, хлебнула нужды, поэтому вечно всем помогала, если узнавала, что кому-то нужна помощь, тут же откликалась, ведь связи у неё всегда были хорошие.

- Вы спросили, почему она на улице?

- Не получилось… Увидев меня, она воскликнула: «Игорёк!», но потом у неё резко изменилось настроение, она стала общаться со мной, будто первый раз меня видит. Картина неприглядная, она совсем сдала. Лидия Ивановна нуждается в лечении. Но для начала было бы здорово отвезти её в баню, сами понимаете… Когда я поинтересовался у своих коллег, кто, где и когда видел нашу Лидочку, то выяснил, что в прошлом году её избили какие-то неизвестные, отобрав пенсию, а она мне об этом ничего даже не рассказывала. Я предлагаю либо определить Лидию Ивановну в пансионат для ветеранов сцены, либо нанять для неё толковую сиделку, чтобы она не бродила неприкаянной по улицам. Но, а мы, все ребята, которые с ней снимались, общались, будем её навещать. Это даже не обсуждается!

- С родственниками Доротенко пробовали связаться? Фото: Из личного архива

- В семье ситуация неоднозначная. Лидия Ивановна уезжала в область к близким родственникам, но захотела домой, села на электричку и прибыла на «Ленфильм». На киностудии она навещает актёрский отдел, в котором долго трудилась большую часть своей жизни. Здесь сейчас работает известный кастинг-директор Наталия Михайлова, которой Лидия Ивановна передавала свой опыт. Наталия рассказывает, что Лидия Ивановна, приходя на студию, преображается в родных стенах, вспоминает многих сотрудников, интересуется работой, по сей день предлагает артистов в базу, по поводу которых она говорит: «Он выстрелит, вот увидишь!»

- Игорь, а ведь действительно Лидия Ивановна многих артистов сделала знаменитыми.

- Да, она многим актёрам открыла путь в кино. Известно, что это она предложила 18-летнего Владимира Шевелькова на главную роль в картину «В моей смерти прошу винить Клаву К». «Питерскому актёру не знать Лидию Ивановну даже неприлично», - точно заметила замечательная актриса Ольга Кирсанова-Миропольская, которая тоже хорошо знакома с Лидией Ивановной. «У тебя хороший голос, тебе надо заниматься озвучанием», - как-то сказала Лидия Ивановна Ольге. Взяла Ольгу Германовну за руку и привела на дубляж, где она озвучила множество картин, в частности голосом Миропольской говорит Вяземская в фильме «Собачье сердце». Однажды Лидия Ивановна попросила моего друга Яра Иванова помочь развезти нуждающимся блокадникам помощь в виде социальных пакетов с продуктами. Полдня Яр колесил по Питеру, где-то она забирала пакеты с крупами и каким-то съестным, чтобы отвезти по адресу, а потом Яр спросил: «Лидия Ивановна, долго мы будем колесить?» «Давайте заедем в один магазин я вам всё сам куплю и отвезём, куда надо», - предложил Яр». – «Дорогуша, не торопись, - ответила Лидия Ивановна. - Тебя тоже ждёт подарок». - «А что за подарок»? – поинтересовался Яр. - «Узнаешь, он уже в пути», - сказала Лидия Ивановна и, поблагодарив за помощь, вышла из машины, скрывшись в парадной. Через несколько дней Яр получил главную роль в сериале «Чёрный ворон». Это и был подарок от Лидии Ивановны, которая увидела его в роли Поля. Тогда все и заметили удивительное сходство Яра с Леонардо Ди Каприо.

Сейчас надо помочь Лидии Ивановне, которая никогда не могла пройти мимо наших проблем.