Михаил Мишустин поздравил Нину Усатову с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Нину Усатову с юбилеем. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«Талантливая, харизматичная и обаятельная актриса, Вы создали на сцене и в кино множество незабываемых образов», — говорится в поздравительной телеграмме главы правительства.

Мишустин отметил внутреннюю силу и независимый характер героинь актрисы. Он также подчеркнул особую душевную теплоту её ролей. Премьер-министр выразил глубокое уважение к её вкладу в развитие отечественной культуры. Он также пожелал артистке крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Нина Николаевна Усатова родилась 1 октября 1951 года в Алтайском крае. Актриса работает в труппе Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова с 1989 года.Зрители хорошо знают её по роли немой Лидии Матвеевны в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего». Кроме того, актриса сыграла мать братьев Ивановых в картине «Мусульманин». Эта работа принесла ей премию «Ника». В её фильмографии есть также известные картины «Антикиллер», «Жмурки» и «Дневной дозор». Артистка продолжает активно сниматься в кино и играть на сцене.

Читайте также в материале:

Нина Усатова отмечает юбилей: толстая девчонка с косой из алтайской деревни стала народной артисткой.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.